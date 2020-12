Joven denuncia suplantación y robo de más de 7.000 soles de su tarjeta de débito

Jorge Góngora García denunció la suplantación de su identidad y el robo de más de 7.000 soles de su tarjeta de débito BBVA. Según el testimonio del joven en ATV, este no habría notado los retiros hasta que se fijo en sus ahorros a fin de mes.

“El día sábado 28, yo me fui a fijar mis haberes de sueldo, esto luego de que me habían pagado. Ahí me doy cuenta que hicieron dos retiros: uno de 3.000 soles y el otro de 1.600″, indicó. Ese día, el denunciante bloqueó su tarjeta para que los delincuentes no sigan extrayendo dinero.

Sin embargo, luego de investigaciones, el joven conoció que había pedido un duplicado de su tarjeta de débito días antes, y con ello, un nuevo retiro de 3.000 soles más. “Un sujeto acudió al banco BBVA para pedir un duplicado y pasó los filtros y toda la seguridad de la entidad. Es algo muy extraño”, aseveró.

“Este criminal paso los filtros de seguridad y/o biométrica. El banco le ha emitido una tarjeta con mis ahorros y este dinero iba a servir para la operación de mi esposa”, agregó. El hombre señaló que desconoce cómo han podido sacar una nueva tarjeta en su nombre de manera presencial.

Además, manifestó que este duplicado de tarjeta le sirvió al delincuente para modificar los datos personales de Góngora y proporcionar otro número de celular y/o correo electrónico. El joven expresó que el banco BBVA no le ha ofrecido ninguna solución, y al contrario, aseguró que sería responsabilidad del dueño.

“Se ha verificado que la operación cuestionada se hizo usando una tarjeta de débito que no me corresponde y es obligación del titular utilizarla de manera exclusiva”, dice la respuesta del banco al denunciante. Hasta el momento, continúan las investigaciones y piden estar alerta a este tipo de estafas.