Hombre denuncia que personas a las que prestó su casa ahora quieren quitársela

El propietario de una vivienda ubicada en la cuadra 2 del jirón Echenique, en Magdalena del Mar, denunció a un grupo de personas por querer apropiarse del inmueble que meses ante se los prestó, según asegura, de forma desinteresada.

Wagner Coronel López contó a 24 Horas que en un inicio él le entregó el inmueble a una joven identificada como Ángeles Guerra , quien luego trajo a sus amigos y familia a vivir con ella.

En el mes de julio, el hombre y su esposa comunicaron a los ocupantes del predio que se retiren debido a que les pareció exagerado que vivieran allí hasta nueve personas.

No obstante, estos últimos se negaron a retirarse y, por el contrario, habrían intimidado al dueño para que no les cobre la renta.

“Me han amenazado con bandas criminales y me denunciado por lesiones, sin embargo, el examen del médico legista indica que no (existió agresión)”, contó al citado medio.

La esposa del hombre señala que han tratado de lograr que desalojen el lugar de forma pacífica, pero no lo han logrado. “Nosotros pedimos de que desocupe nuestro predio porque esa es nuestra propiedad y no tienen porqué quedarse más tiempo ahí. No están pagando nada”, indicó.

Por su parte, uno de los acusados, de nombre Carlos César Betancourt Farías, se defendió aduciendo que antes pagaban S/ 1.000 por el inmueble; no obstante, dijo que ahora no lo hacen.