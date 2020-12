Estafan por S/ 38.000 a la viuda del Indio Mayta con el cuento de la lotería

Una mujer denunció que inescrupulosos la estafaron con el cuento de la lotería y lograron robarle cerca de S/ 40.000 de sus ahorros, que le servía para poder sostenerse y tratarse, ya que se encuentra delicada de salud.

María Julia Castañeda, viuda del fallecido cantante Miguel Ángel Silva Rubio, conocido en el mundo artístico como el Indio Mayta, contó que una mujer, que estaba junto a un sujeto, la interceptó en la calle y le pidió prestado el baño porque presentaba cólicos.

La agraviada asegura que llevó a ambas personas hasta su vivienda de la urbanización San Hilarión, en San Juan de Lurigancho, e hizo pasar a la fémina a los servicios higiénicos mientras su acompañante la esperaba en la sala.

En ese transcurso el hombre se ganó la confianza de la víctima y le contó que la mujer era la reciente acreedora de un millón de soles por un concurso de lotería.

Además, le pidió ayuda para poder retirar el monto del banco Azteca, ya que de esa forma la mujer le daría a cada uno S/ 100.000 como recompensa . Pero, como condición, le solicitó que le enseñe si ella tenía dinero.

“La mujer salió del baño y no sé cómo me convenció. Me dijo: ‘yo quiero me muestre su dinero porque quizás usted es ratera y me puede robar’”, narró la denunciante a Latina Noticias.

Sin sospechar nada raro, la señora Castañeda sacó una cartera con sus ahorros de S/ 38.000 y les mostró a ambas personas. Relata que la mujer le quitó el bolso y empezó a sacar el dinero para ponerlo en una “bolsita de la suerte”.

Minutos después, ambos delincuentes conversaron con la agraviada para distraerla. Luego, la mujer le devolvió la cartera, pero como la víctima sintió que estaba llena, no la abrió y la volvió a guardar.

Minutos después, salieron y subieron a un vehículo supuestamente con dirección al banco. Sin embargo, el auto empezó a dar vueltas y después obligaron a la agraviada a bajarse .