Cusco: estas son las tarifas para los niños que viajen a Machu Picchu

Los niños menores de 12 años están habilitados para visitar museos y sitios arqueológicos. Uno de los destinos de mayor preferencia para el turista nacional es la Ciudadela Inca de Machu Picchu.

Los menores pagan tarifas más bajas que los adultos tanto en el servicio de transporte en trenes y buses así como los boletos de acceso a los lugares turísticos.

Trenes y buses

La tarifa del servicio de tren local de PeruRail, de Ollantaytambo a Machu Picchu Pueblo, para turistas nacionales adultos es de S/ 12.00 (solo ida o vuelta) y S/ 7.00 para menores de edad. Mientras que los niños residentes en el distrito de Machu Picchu solo pagan S/ 3.00.

En tanto, el costo del pasaje para menores nacionales en los buses de Consettur entre el pueblo de Machu Picchu y la puerta de la maravilla mundial es de US$ 5 solo subida o bajada y US$ 8 subida y bajada. En caso de menores de 11 años cusqueños pagan S/ 6.00.

Además, los estudiantes pagan US$ 6 subida o bajada y US$ 10 subida y bajada. No obstante, la oferta actual es de US$ 5 subida y bajada.

Ingreso a Machu Picchu

Actualmente, el ingreso a la Llaqta de Machu Picchu es gratuito. No obstante, cuando la promoción concluya, los menores pagan montos inferiores al precio general. El boleto de ingreso para un adulto nacional es de S/ 64.00, para los estudiantes de educación superior universitaria y/o técnica es S/ 32.00 y para los menores de edad (hasta los 17 años) también es S/ 32.00.

Los estudiantes deben presentar el carné de educación superior vigente emitido por la Sunedu, por el Ministerio de Educación o carné original vigente (con datos personales, fotografía y fecha de vencimiento) de la institución universitaria o técnica.

En tanto, los menores de edad deben estar acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabiliza de su cuidado y seguridad.