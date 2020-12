Corredores complementarios: piden publicación de D.U. para evitar suspensión del servicio

Cerca de 700 ómnibus que comprenden los corredores complementarios de Lima suspenderán el servicio desde el 4 de diciembre. Según señaló Manuel Astorga Zuñiga, representante de los operadores de dicho medio de transporte, esta decisión se tomó por el incumplimiento al pago del subsidio económico por parte del Gobierno.

“Lamentamos dar esta información a la opinión pública. Muy a nuestro pesar, suspenderemos la operación el día viernes 4 de diciembre debido a que a la fecha, cerca de cuatro meses, no hemos recibido las compensaciones económicas que nos permitan a nosotros garantizar la continuidad del servicio. No por una voluntad propia, sino porque no contamos con los recursos necesarios para asumir los costos de combustible, ni los de planilla”, mencionó el vocero de los concesionarios en diálogo con América TV.

Añadió que si hasta el jueves no se llega a un acuerdo, las operaciones de los corredores complementarios se suspenderán al 100%. Señala que se requiere la publicación de un decreto de urgencia que reconozca el pago de las compensaciones aprobadas por la reducción del aforo de sus unidades por la COVID-19.

“Si hasta es que hasta el día jueves no se emite el decreto de urgencia, lamentamos informar que los corredores dejarían de operar al 100% de todas las flotas de los corredores complementarios. [...] Lo que se requiere es la emisión del decreto de urgencia. Son cerca de 30 millones de soles que nos deben por estos 4 meses (agosto- noviembre) que han venido funcionando los corredores complementarios”, mencionó Astorga Zuñiga en dicho medio.