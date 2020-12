Carabayllo: ladrón asesinó a empresario tras irrumpir en su vivienda

Alrededor de las 4.30 a. m., un delincuente ingresó a la vivienda de un empresario avícola que se encontraba durmiendo junto a su familia. Cámaras de seguridad registraron al criminal cuando se trepó al inmueble e ingresó sigilosamente. Esto fue notado por el hombre, quien pidió a su esposa y menor hija que vayan a un dormitorio.

El padre de familia David Pardo (36) encontró al criminal, quien le disparó una bala a la altura del estómago. La mujer pedía ayuda a sus vecinos para que puedan auxiliar a su esposo y atrapen al malhechor. Sin embargo, el hampón logró escapar del lugar antes que lleguen los ciudadanos del sector.

La esposa intentó reanimar al hombre; sin embargo, falleció dentro de la vivienda. Tras más de ocho horas de ocurrido el crimen, la fémina denunció que nadie se acercó a realizar las diligencias o peritaje del cadáver de su pareja.

“Estoy aquí, nadie viene a ver el tema del cadáver de mi esposo. Llamo a Fiscalía y me dicen que deben haber hecho un peritaje previo. Mi esposo lleva ocho horas dentro de mi vivienda. Nadie viene y estoy esperando. Llamo a comisaría y nada”, indicó Magaly en RTV.

Asimismo, pidió justicia para su esposo, quien no tenía problemas o antecedentes previos de riñas. “Yo pedí auxilio por una ventana para que me ayuden y luego lo encuentro con una bala al lado de su estómago. Él era una gran persona y nos defendió para que no nos hagan daño”, mencionó.

Hasta el momento, solo la Policía acudió a cercar la zona; sin embargo, la mujer espera que llegue el personal de Peritaje y se puedan llevar el cuerpo de su pareja a la Morgue Central de Lima. La esposa solo espera que pronto pueda velarlo y darle sepultura.