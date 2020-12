UNPRG: estudiantes de Medicina denuncian falta de rector y peligra su internado

Los estudiantes del sexto año de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPGR) denunciaron la falta de un rector y la elección de autoridades durante el período 2021. Según el Centro de Estudiantes de dicha Facultad, aún no existe una oficialización de la nueva ‘cabeza’ de la institución, por lo que perjudicaría en la aceptación a un Plan de Emergencia que lograría que alumnos no se vean perjudicados con el inicio del internado.

“Recién hemos acabado el tema de los cursos virtualizados y nos faltan programar otros cursos. Supuestamente íbamos a iniciar a fines de enero y terminar a fines de mayo, pero esto no es posible porque nuestro internado inicia el 1 de mayo, es decir, las personas del sexto año de medicina se verían perjudicadas”, indicó una de las representantes a La República.

Los estudiantes señalaron que realizaron un documento de propuesta de “Plan Especial de Emergencia” que les permita iniciar sus clases este 7 de diciembre y llegar a tiempo para la inscripción de internado en diferentes hospitales. Sin embargo, desde el lunes 23 de noviembre, no cuentan con un rector de manera oficial y peligra que sus prácticas no se den el próximo año.

“El día lunes se ha dado una disputa del poder porque ya no contamos con un rector interino. Es más, ahora se han escogido a dedo las autoridades y no se ha respetado lo de la Asamblea Universitaria (...) Hemos solicitado de manera urgente que nos oficialicen quién es nuestro rector porque todos los procesos quedan en stand by y así no puede seguir. No podemos empezar en enero”, aseveró la representante del CEM.

Ante ello, los estudiantes han hecho un llamado a las autoridades a pronunciarse por esta situación y llegar a un acuerdo común para no verse perjudicados en su año de prácticas hospitalarias 2021. La Universidad Pedro Ruiz Gallo (UNPGR) no cuenta con un licenciamiento, y esto se le suma el nulo nombramiento de un rector oficialmente.

La República notificó a Sunedu por la situación actual del alumnado y responderá en la brevedad.