Prohíben reuniones y la playa los fines de semana

Pese a la estabilidad y ligero descenso en la curva de casos y fallecidos, el Covid-19 sigue presente, por lo que aún se deben respetar las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios y una segunda ola.

Así, a partir de hoy rige una nueva ampliación del estado de emergencia, que va hasta el 31 de diciembre. Es decir, las restricciones que se mencionan a continuación se aplicarán también en las fiestas de fin de año: Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo al Decreto Supremo 184-2020-PCM, las reuniones que impliquen aglomeraciones de personas están totalmente prohibidas, entre ellas los desfiles, fiestas patronales o actos civiles y políticos. También continúan restringidas las reuniones sociales dentro de los domicilios y las visitas familiares.

Esta medida también ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La pandemia cambiará la forma en que celebremos (las fiestas), pero no significa que no podamos hacerlo”, dijo Tedros Adhanom, director general de la OMS, quien aconsejó no realizar viajes ni acudir a centros comerciales para evitar aglomeraciones. “Lo ganado puede perderse fácilmente”, añadió en conferencia de prensa.

Es preciso recordar que todavía se debe cumplir con la inmovilización social obligatoria (toque de queda), que ahora va desde las 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana, de lunes a domingo, a nivel nacional. También es obligatorio el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos.

En el caso de los niños menores de 12 años, ya pueden salir, pero deben mantener una distancia no menor de 2 metros con otras personas (esto no aplica para el adulto que los acompañe).

Fin de semana sin playas

El acceso a las playas también continuará restringido los días viernes, sábado y domingo, excepto para quienes practiquen deportes acuáticos sin contacto, como surf y remo. Para los visitantes, solo se permitirá el uso de la zona de mar y colindantes de lunes a jueves. En ningún caso está permitido el consumo de alimentos y bebidas (salvo el agua).

A donde sí se podrá acudir de lunes a domingo es a los malecones, veredas y ciclovías cercanas a las playas.

Los deportes al aire libre también están permitidos. Sin embargo, el uso de piscinas está prohibido en clubes zonales, pero sí en la realización de actividades formativas o terapéuticas.

Bancos, mercados e iglesias

Los bancos solo deben permitir un aforo del 50% de su capacidad. En el caso de mercados y supermercados, su aforo será del 60% como máximo. En tanto, las iglesias solo podrán recibir a un tercio (1/3) de su capacidad y podrán celebrar excepcionalmente ceremonias especiales de acuerdo a su religión.

Curva de casos y muertes en descenso

Según el último reporte del Minsa, los casos positivos por Covid-19 son 963.605, esto es un aumento de 1.075 respecto al domingo. Este aumento es menor al 28 de noviembre, que fue de 2.162. Es decir, la curva sigue en bajada.

Las muertes reportadas son 35.966, 43 más que el domingo, lo que significa la mitad con respecto al aumento que hubo 24 horas antes.

Sobre el estudio de prevalencia en el Callao, hasta el viernes 716 hogares fueron encuestados y tamizados.

