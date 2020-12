Metropolitano reestablecerá el servicio completo hoy al mediodía, según ATU

Desde horas de la mañana, el Metropolitano viene operando con solo el 25 % de la flota de buses tras el anuncio de paralización del servicio por un grupo de concesionarios. Durante esta jornada, hubo aglomeraciones y largas colas por la falta de alimentadores y troncales; sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que a partir del mediodía se reestablecería con totalidad el número de vehículos.

Iván Villegas, Director de la Dirección de Operaciones de ATU, aseguró que llegaron a un acuerdo con los concesionarios tras una reunión en estos días. “En el esfuerzo que hemos venido realizando, se ha logrado coordinar en la madrugada con los concesionarios, de modo que podamos reestablecer el servicio al mediodía. Es un compromiso que la doctora María Jara. En las reuniones que han tenido, ha logrado acordar con ellos que a partir de las 12 se reanudará con toda la flota que tiene disponible el Metropolitano”, mencionó en Latina.

No obstante, el vocero de concesionarios del Metropolitano desmintió la información al no llegar a un acuerdo de cumplimiento de pagos. “No, esa versión no es correcta. En primer lugar, yo quiero señalar que la suspensión de buses se debe a una situación de no pago por parte de la ATU. Más de 100 días sin pagar lo que corresponde. Inclusive, pretendiendo pagar una cifra menor, que los concesionarios estaban dispuestos a recibir con cargo después de reclamar lo que faltase, a fin de no suspender el servicio”, manifestó.

El sábado 28 de octubre, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) informó que dejarían de operar gran parte de los buses este martes 1 de diciembre, por lo cual, la ATU expresó que atendería la demanda de usuarios para evitar que colapsen las estaciones Naranjal, Matellini y Central.

Por otro lado, la ATU recalcó que el Metropolitano solo funcionaría con dos turnos: de 5.00 a. m. a 10.00 p. m. y de 4.00 a. m. a 10.00 p. m. solo en algunas estaciones detalladas a continuación:

Turno mañana (5.15 a. m. a 10.00 a. m.)

Súper Expreso Norte: irá de Naranjal a la estación Central, parando en las estaciones 2 de Mayo, Quilca y España, solo para que desciendan pasajeros. En el sentido contrario irá directamente desde la estación Central hasta Naranjal.

Servicio temporal Vía Expresa: irá desde la estación Central hasta Plaza de Flores con paradas para dejar usuarios en las estaciones Canadá, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Aramburú, Domingo Orué, Angamos, Ricardo Palma y Benavides. En el sentido contrario irá de Plaza de Flores a la estación Central, al detenerse en Angamos para recoger y dejar pasajeros.

Turno tarde (De 4.00 p. m. a 10.00 p. m.)