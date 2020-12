La Victoria: fiscalizadores agredieron a dos mujeres durante operativo

Violencia policial. Dos mujeres denunciaron que fueron agredidas e insultadas por fiscalizadores de la Municipalidad de la Victoria, durante un operativo realizado en el cruce del jirón Huánuco y la avenida 28 de julio, el domingo 29 de noviembre.

Eran cerca de las 3.00 p. m. y en el lugar se encontraba Génesis Bueno Arouil y una amiga suya, cuando escucharon el avance de un contingente que buscaba erradicar la presencia de ambulantes en la vía.

“Yo estaba con mi compañera, en el restaurante, y de repente los fiscalizadores se fueron corriendo detrás de unos ambulantes. Nosotros nos quedamos ahí, pero cuando vinieron de regreso subimos a una moto para ponernos a salvo”, relató Bueno a La República.

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento en el que uno de los fiscalizadores quebró la luna del parabrisas con su vara, lo que generó que los vidrios impactaran y hieran el rostro de la joven de 20 años.

“Me pegaron en la cabeza y yo no estaba haciendo nada, estaba con mi compañera (...). Yo no sabía que hacer, lo primero que hice fue meterme a la moto porque es de mi cuñado, en ningún momento se me pasó por la cabeza que iban a agredirnos”, sostuvo.

Además, denunció que el grupo de trabajadores de la comuna de La Victoria las insultaron con términos xenófobos y peyorativos.

El Ministerio de la Mujer remitió un documento al municipio para que puedan tomar acciones legales contra la persona que efectúo las agresiones físicas contra Bueno. A su vez, se pidió que este se ponga a disposición de la Depincri para las investigaciones correspondientes.

Bueno exige también que se hagan cargo de los gastos de reparación de la mototaxi, ya que es el sustento diario de su cuñado. “Todo el gasto sale cerca de alrededor de 300 soles”, sostuvo el propietario del vehículo a Canal N.

Nos intentamos comunicar con la Municipalidad de La Victoria para obtener una respuesta sobre lo sucedido, pero hasta el momento no tuvimos respuesta alguna.

¿Qué hacer durante un caso de abuso policial?

Si eres víctima de un abuso policial o sabes de uno, puedes comunicarte a la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo: 0800-15-170.