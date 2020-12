La Libertad: 15 pacientes con VIH habrían fallecido por COVID-19

La pandemia del coronavirus afectó severamente a los pacientes positivos de virus de inmunodeficiencia humana (VIH). De este grupo, al menos, 15 personas que también se contagiaron de la COVID-19 fallecieron.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación regional de personas viviendo con VIH de La Libertad (Arpoll), José Otiniano Ruiz, quien lamentó la pérdida de estas personas.

Otiniano indicó que, a raíz de la COVID-19, los nosocomios dejaron de lado las atenciones a personas con VIH, por lo que no habría un registro preciso de nuevos casos debido a que muchos nuevos infectados no acudieron a los hospitales para hacerse pruebas y, por lo tanto, no sabrían que son portadores del virus.

“El Ministerio de Salud divulgó sobre 84 casos en la región, pero esto no refleja la realidad. No significa que han disminuido los casos, sino que no se ha buscado, no se hizo un trabajo adecuado por el coronavirus”, resaltó Otiniano.

En ese sentido, precisó que se reunirá con el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, para conocer más sobre el presupuesto de S/ 105.000 que estaba destinado para campañas durante este año y en qué fue gastado; además de iniciar el plan de acciones para el próximo año.