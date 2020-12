Exfuncionario de la Municipalidad de Arequipa, Ysmael Ortíz se salva de ir a prisión

El exsubgerente de Circulación y Educación Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Ysmael Ortiz Flores, se salvó de la prisión preventiva de 18 meses que había solicitado el fiscal Arturo Valencia Paiva.

El exfuncionario es uno de los 22 acusados del caso conocido como Los Elegantes de la Municipalidad de Arequipa. La Fiscalía lo sindicaba de permitir la devolución de licencias de conducir a choferes infractores, pese a que no correspondía y de haber permitido que en su lugar se incorporen brevetes adulterados, a cambio de sumas de dinero.

El juez de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Justicia de Arequipa, José Málaga Pérez, ordenó para Ortiz comparecencia con restricciones más el pago de una caución de 15 mil soles.

En su resolución, el magistrado señaló que sí hay elementos fuertes de convicción que acreditarían la participación de Ortiz en el delito. Esto debido a que Lorena Cáceres Muñoz, la falsa abogada, acudía al municipio a conversar con él y había una relación de confianza. Incluso, esta última lo había apodado como “zapatón”. Además, por declaración de una testigo, se sabe que la seudoabogada entregaba el dinero directamente a los funcionarios y que la trabajadora Marisol Vizcarra Alpaca estaba bajo la jefatura de Ortiz. Vizcarra era la encargada de custodiar los brevetes.

De acuerdo al magistrado, en estos tipos de delitos acerca de corrupción, es complicado que haya una prueba como un video o una foto del momento exacto de la entrega de la coima. “Esperar o pedir que nos traigan un video, una firma de aceptación no va a pasar”, indicó.

Pese a que este aspecto estaba acreditado, el requerimiento de prisión no procedió debido a que el Ministerio Público no cuestionó el arraigo familiar, mientras que el cuestionamiento al arraigo laboral no fue aceptado por el juez.

Entre tanto, el magistrado Málaga dictó la misma medida para el suboficial de la Policía, Ysauro Cárdenas Peña.

El requerimiento de prisión preventiva por 18 meses sí procedió para la falsa abogada Lorena Cáceres Muñoz, la ex servidora del municipio provincial Marisol Vizcarra Alpaca, Aurelio Valdivia Díaz, quien era un empresario de grúas.