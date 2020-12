Detienen a gobernador de Áncash por corrupción

Personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) junto con un equipo de fiscales anticorrupción detuvieron de manera preliminar al gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, por estar implicado en el delito de colusión.

Morillo fue detenido en la sede de la Fiscalía hasta donde llegó para dejar su pasaporte, pues se había enterado de que se había solicitado su detención.

Así, mientras el gobernador se encontraba en la sede del Ministerio Público, llegó un contingente de la Diviac junto con fiscales anticorrupción, llevando la orden de detención emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Áncash.

Sorprendido Morillo, solo atinó a señalar que “en el caso del hospital Regional de Chimbote, por el cual piden mi detención preliminar, ya he declarado. Desde que regresé, tras mi enfermedad, he realizado mis funciones en diversas provincias, pero el fiscal hace una interpretación equivocada sobre mis actividades laborales y manifiesta que me quiere ver en la sede de la región y aquí estoy”, afirmó.

Morillo es acusado del delito de colusión que se habría cometido durante la adquisición de bienes para hospitales de Áncash en medio de la emergencia por el Covid-19.

Operaciones simultáneas

La resolución judicial que ordena la detención de Morillo Ulloa alcanza a otras siete personas, entre funcionarios regionales y empresarios. Algunos fueron detenidos en Huaraz, Chimbote y en Lima y Trujillo.

Se encuentran en la lista de detenidos Juan Mendo, gerente de Administración de Áncash; Pedro Velezmoro, titular de la Gerencia de Infraestructura; y Wiliam Rojas, subgerente de Estudios. También Jhony Muñante, exgerente regional; Ángel Velásquez, subgerente de Abastecimiento. Hay otros cuatro implicados que se hallan como no habidos.

Desmienten desactivación de Grupo Terna

El Ministerio del Interior (Mininter) descartó que esté en evaluación la desactivación del Grupo Terna, debido a que se trata de un brazo clave de la Policía en la lucha contra el delito menor.

Consultado al respecto durante la sesión de hoy de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, el viceministro de Orden Interno, Carlos León Romero, señaló que “el Grupo Terna es fundamental para combatir la delincuencia común y la microcomercialización de drogas”.

Asimismo, León Romero precisó que desde el Mininter se están tomando medidas para que las diferentes unidades de la PNP no sean empleadas para fines que no les corresponden.