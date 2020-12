Concesionarios niegan restablecimiento del servicio hoy al mediodía

Pese a que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) había anunciado un retorno de los buses del Metropolitano de Lima, los concesionarios han negado esta versión. Según indican, esto debido a que llevan más de 100 días desde que no se ha pagado el subsidio económico acordado con la entidad.

“No, esa versión no es correcta. En primer lugar, yo quiero señalar que la suspensión de buses se debe a una situación de no pago por parte de la ATU. Más de 100 días sin pagar lo que corresponde. Inclusivo pretendiendo pagar una cifra menor, que los concesionarios estaban dispuestos a recibir con cargo después de reclamar lo que faltase para no suspender el servicio”, comunicó Natale Amprimo, vocero de los concesionarios del Metropolitano de Lima, a Latina.

Añadió que la suspensión del servicio se debe a la falta de recursos materiales para continuar , “luego de tres meses sin pago”, trasladando a miles de peruanos a diario.

“No es que nosotros hayamos paralizado por protesta, hemos paralizado porque estamos en una situación de absoluta imposibilidad de continuar si es que no hay recursos. Eso se debe exclusivamente a la decidía con la que la ATU ha abordado este tema”, comentó.

Amprimo señaló que no confían en la ATU, pues “ofrece cosas que no cumplen”. En ese sentido, piden conversar con el ministro de Transporte (MTC), a fin de que se garantice el pago del subsidio.

“La situación depende, en gran medida, de reunirnos con el ministro (de Transporte). Seguramente tiene una versión distinta de lo que está ocurriendo y estoy seguro que cuando conozca toda la situación y vea los papeles se dará cuenta que alguien no dice la verdad. Y en medida que se garantice el pago o encontrar la solución que por lo menos permita retomar el servicio”, resaltó.

Metropolitano

Estas declaraciones fueron emitidas luego de que la ATU anunciara un posible retorno de las operaciones en su totalidad.

“En el esfuerzo que hemos venido realizando como ATU se ha logrado coordinar en la madrugada con los concesionarios. De modo que podamos reestablecer el servicio al mediodía. Es un compromiso que la Dr. María Jara -en las reuniones que han tenido -ha logrado acordar con ellos que a partir de las 12 se reanudará con toda la flota que tiene disponible el Metropolitano.”, indicó Iván Villegas, director de la Dirección de Operaciones de ATU, en Latina.