Arequipa: Gobernador Cáceres Llica se disculpas públicamente por insultar a juez

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió disculpas públicas al magistrado del Juzgado Civil de Mariano Melgar, Luis Madariaga Condori, por insultarlo y calificarlo de “chistoso” y “burro”. El ataque verbal de Cáceres fue lanzado porque el juez los destituyó del cargo por no aplicar oportunamente los protocolos de prevención ante el COVID-19. Una segunda instancia verá si se hace efectiva esa resolución judicial.

“Lo cortes no quita lo valiente. Ya le envié al juez una carta, pero públicamente reitero las disculpas porque se ha ofendido al juez. He abusado de mi derecho respeto la autonomía del Poder Judicial”, se vio obligado a decir la autoridad regional en el inicio de construcción de la nueva minirepresa y canales de regadío para el distrito de Polobaya. Madariaga multó a Cáceres y lo conminó a retractarse.

Sobre las críticas por la no culminación de las obras en el hospital Honorio Delgado, indicó que el problema no solo es en la región, sino a nivel nacional. “La crisis de los hospitales no es de este gobierno regional, es más se tiene una gerencia de salud y directores”, indicó.

La autoridad añadió que hacen todo lo posible. “Nunca se ha invertido tanto dinero en la compra de instrumentos y equipos para el Honorio”.

Reiteró que la solución de las carencias en salud, es la construcción del nuevo Goyeneche y de un nuevo Honorio Delgado.