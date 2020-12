Se registró cifra récord de denuncias de personas con VIH en pandemia

El Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (Givar) alertó sobre el incremento de denuncias que ha recibido por desatención en los servicios de salud y desabastecimiento de medicamentos para el VIH en el Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y la Sanidad de la Policía a raíz de la pandemia por la COVID-19.

Hasta el 26 de noviembre el colectivo recogió 321 casos, número que marca un récord en los últimos 10 años, ya que supera al del 2019 (111) y al del 2015 (161).

Del total de denuncias, el 61% (198) fue por problemas de desabastecimiento de medicamentos para el VIH , tales como atripla, truvada, raltegravir, kaletra. Asimismo, cuatro pacientes denunciaron haber recibido fármacos vencidos en hospitales del Minsa y EsSalud.

En tanto, se registraron 11 casos de menores de un año, hijos de padres con VIH, que se quedaron sin fórmula láctea en Yurimaguas. En estas situaciones se tuvo que encontrar otras formas de conseguir la leche porque, si sus progenitoras les daban de lactar, corrían el riesgo de contraer el virus.

“Vemos una curva muy elevada durante este año, que sobrepasa cualquier otra cifra obtenida en los anteriores años. La pandemia por el coronavirus definitivamente ha generado una crisis en todo el sistema de salud y la débil respuesta del sector para enfrentar situaciones crónicas de salud como el VIH”, señaló Marlon Castillo, coordinador de Givar.

El informe señaló que si bien la mayoría de casos fueron solucionados, hubo personas que perdieron la vida mientras esperaban la ayuda. En tal sentido, el colectivo iniciará un curso virtual con el apoyo de ONU Sida para incorporar a 40 nuevos vigilantes a nivel nacional .

Por otro lado, Castillo comentó sobre la preocupación que existe por el cambio de tratamientos para el VIH que realiza el Minsa a consecuencia de la falta de stock de antirretrovirales.

“Existe el Informe n.° 084-2020-DPVIH-DGIESP/Minsa en el que se pide que, ante la falta del producto truvada (Tenofovir + emtricitabina), kaletra (lopinavir+ ritonavir) y lamivudina/zidovudina, el médico tratante cambie el esquema por abacavir/lamivudina, debido a que este medicamento si está disponible en todos los establecimientos de salud”, explicó.

No obstante, no se tomaría en cuenta que la Norma Técnica de Salud sobre VIH vigente advierte sobre el riesgo del uso del abacavir , ya que la persona a la que se le diagnostique debería pasar antes por una prueba de hipersensibilidad en el Instituto Nacional de Salud (INS), la misma que no se practica a quienes cambian su terapia.