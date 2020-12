Piura: Empresa Reyna SAC asegura no pertenecer al Club de la Construcción

La contratista E. Reyna C.S.A.C rechazó que la incluyeran en la lista de empresas investigadas por integrar el llamado Club de la Construcción.

A través de un comunicado, la empresa cuestionó la veracidad de la información difundida por medios de comunicación.

“Se pretende mellar la imagen del consorcio vinculándola a empresas cuestionadas por sus nexos con la corrupción. No es nuestro caso”, se indica.

“Nuestra representada no cuenta con penalidades, no cuenta con inhabilitación administrativa y no cuenta con inhabilitación por mandato judicial ante ningún ente del Estado”.

En un reportaje periodístico de Karla Ramírez Kamarena citó documentos del Ministerio Público, donde afirma que la empresa Reyna Contratistas sí estuvo vinculada al grupo de empresas que se dedicaba a realizar sobornos.

Recientemente, Reyna Contratistas ganó la buena pro para la creación de pistas y veredas en el distrito de Veintiséis de Octubre por un monto de S/ 40.280.000, a través del Consorcio Shalom.

Asimismo, el Portal de Proveedores del Estado reveló que la empresa Reyna Contratistas Generales se benefició con un contrato con el Gobierno Regional de Piura, a través de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colona, para ejecutar la construcción de camino vecinales en Ayabaca por un monto de S/ 21.725.139.