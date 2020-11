Independencia: investigan caso de empresario cafetero asesinado en su casa

La Policía Nacional del Perú inició las diligencias para ubicar a las personas responsables del asesinato de Fernando Puma, un empresario cafetero hallado sin vida en el interior del departamento donde vivía, en Independencia.

Peritos de criminalística llegaron al lugar luego de que los vecinos reportaran a la dueña del inmueble que del piso donde vivía Puma provenía un olor fétido. Según su testimonio para América Noticias, al ingresar encontró el cadáver de la víctima en estado de descomposición.

“Me dicen los vecinos que hay un olor desagradable y, cuando ingreso, encuentro el cuerpo. Entonces llamo a la Policía y vienen también los peritos”, relató.

De acuerdo a los resultados de la necropsia, recabados por el mismo medio, la víctima falleció por una herida punzocortante en el cuello provocada por un arma blanca.

La sobrina de la víctima identificada como Mirian Coronado indicó que sospechan de dos jóvenes extranjeros que trabajaban con su tío. “Sospechamos de ellos porque mi tío no tenía ningún enemigo. Estos dos, hasta ahora, no aparecen”, resaltó.

Por otra parte, pidió que la PNP informe por qué no se contactó con la familia pese a contar con el DNI del occiso cuando realizó el levantamiento del cuerpo. “Que hable la Policía y explique por qué no nos ha avisado. Si pasaba un día más, mi tío quedaba como un no identificado”, agregó.