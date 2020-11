Áncash: gobernador Morillo entregó su pasaporte a Fiscalía Anticorrupción

El gobernador regional de Áncash, Juan Morillo, se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción para entregar su pasaporte y acreditar que está desarrollando sus actividades funcionales como autoridad regional, tanto en la ciudad de Huaraz como en la zona costa.

Acompañado de su abogado, el mandatario ancashino aseguró que participará de todas las diligencias fiscales y judiciales y se pone a disposición de la justicia para el esclarecimiento de las investigaciones, sobre el caso del mejoramiento de los ambientes COVID-19, ejecutados por el Gobierno Regional de Ancash.

“En el caso del hospital Regional de Chimbote, por el cual piden mi detención preliminar, ya he declarado. Desde que regresé tras mi enfermedad he realizado mis funciones en diversas provincias y esto fue comunicado por mi defensa técnica, pero el fiscal hace una interpretación equivocada sobre mis actividades laborales y manifiesta que me quiere ver en la sede de la región y aquí estoy”, enfatizó Morillo.

A su turno, el defensor de la autoridad ancashina informó que también presentaron una constatación notarial del domicilio de Morillo, ya que el fiscal Rojas Ascón solo realiza actos de investigación inopinados, lo cual va en contra del principio de legalidad y concluyó solicitando a la Fiscalía Anticorrupción que investigue sin presiones, con objetividad y respetando el debido proceso.