Teniente alcalde de La Perla habló tras atentado contra su vida

El teniente alcalde de La Perla, José Silva Chunga, se refirió al atentado que sufrió contra su vida el sábado 22 de noviembre, cuando sicarios lo atacaron en la puerta de su domicilio. Los delincuentes intentaron dispararle, pero no lograron su cometido y lo hirieron en la cabeza.

En diálogo con Panorama, Silva precisó que dialogaba con su hermano cuando dos de los sicarios pasaron frente a ellos. Uno lo miró fijamente, mientras que el otro sacó el arma y le apuntó en la cabeza.

“En el momento que estaba conversando con mi hermano, pasa un joven en medio de ambos. Detrás del primer sujeto venía el sicario, que agarró su arma y la rastrilló, pero en ese momento no funcionó el arma, yo vi desesperado que rastrillaba, y cuando ya no pudo, me rompió la cabeza”, explicó.

El criminal lo golpeó con la cacha de la pistola y huyó junto con su cómplice. Pese a que el hermano de la víctima los persiguió, abordaron un auto y escaparon. Silva solo pudo distinguir a su atacante como un joven de tez trigueña y con 25 años, aproximadamente.

Tras el ataque, fue conducido de emergencia a un centro de salud. Miembros de su familia aseguraron desconocer las razones del atentado y describieron al agraviado como una persona humilde y querida en el Callao. Sin embargo, recordaron una situación ocurrida en marzo, a la que Silva atribuye como el motivo del ataque.

“Hace siete meses vinieron y me amenazaron en mi casa. Salió mi esposa, golpearon la puerta y hablaron cosas que no quiero mencionar, palabras soeces, y dejaron un documento donde dijeron que me comunique”, afirmó. La amenaza directa era para presionarlo por cupos de trabajo y entrega de canastas, a lo que se negó.

Posteriormente, denunció el hecho mediante un documento al general de la Policía de la región, la misma que fue derivada a la Dirincri del Callao por el grado de tentativa de homicidio. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.