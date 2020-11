Roban su mototaxi y policía le pide traer videos de seguridad para buscarlo

Indignación contra autoridades. César Centeno (21) sufrió el robo de su mototaxi la madrugada del jueves 26 de noviembre y denunció que la policía lejos de preocuparse por ayudarlo a recuperar su unidad le dijo que debía traer los videos de las cámaras de seguridad para poner la denuncia ante la fiscalía.

“No han tomado interés. Fui desesperado a la comisaría de San Andrés y no quisieron tomar mi denuncia. Me dijeron que me vaya a la Dirove de Conchucos para que me ayuden porque hace dos meses que la tengo y mi familia depende del dinero que gano para pagar el cuarto y ya van tres días, que no sé qué hacer por favor ayúdenme”, cuenta preocupado César, quién era amigo y vecino de Inti, uno de los héroes del bicentenario.

Cámaras de seguridad de una galería grabó a tres delincuentes el jueves a las 5:30 a. m. descender de un auto plomo para llevarse su única herramienta de trabajo tras romper los candados del vehículo estacionado en el frontis de la vivienda del jirón Andahuaylas 320 en el Cercado.

“Mi mototaxi es de color azul y plomo. Tiene una calcomanía del Che Guevara en la parte frontal. Pido ayuda a la municipalidad de Lima porque sé que sus cámaras deben haber grabado si la unidad salió a evitamiento o está guardada en una cochera por acá en Barrios Altos”, agregó.

Solo le dejaron la placa

Para dificultar su búsqueda, los delincuentes le quitaron la placa a la mototaxi. De esta forma, evitan ser detectados por la policía al hacer operativos al colocarle una placa de otra unidad menor.