Mujer denuncia de estafa a sujeto que le ofreció ayuda con tratamiento de su hijo

Sandy Lesly Cotito Azalde (29) denunció que este último sábado, un sujeto la estafó tras ofrecerle unos celulares. La mujer le depositó 1.000 soles, suma que correspondía a la mitad del monto total. Sin embargo, luego de enviar el dinero, él no volvió a contestarle el teléfono y la bloqueó.

Sandy tiene una página de apoyo debido a que su hijo fue diagnosticado con insuficiencia pancreática. En ese sentido, el estafador le escribió a la madre del menor para mostrarle los equipos celulares y así pueda solventar los gastos de las medicinas.

“Él me dijo, te ofreceré los celulares, cada uno a 380 pero tú los vendes en 600, la diferencia es tuya y la usas para los gastos de tu hijo. Yo estaba feliz que me apoyaran con mi hijo, pero todo terminó siendo una mentira”, cuenta indignada Sandy a RTV.

Cotito Azalde pidió dinero prestado a su cuñada y luego depósito el dinero en una cuenta BCP a nombre de Juan José Riva Arias. Ella había notado que el ciudadano era de nacionalidad venezolana por su acento al hablar.

Después que Sandy decide visibilizar su caso, recibe una llamada de este sujeto quien la amenaza de muerte a ella y a su hijo.

“Me llamó y me dijo que sabía mi dirección y que sino me callaba me iba a matar a mí y que sabía donde estaba hospitalizado mi hijo. Todo eso constaté en la denuncia policial”, contó.

La mujer se comunicó con el banco BCP para que puedan retener el dinero depositado a la cuenta que el estafador consignó, no obstante, el banco refirió que eso se haría factible en 30 días.

Por último, exhortó a la unidad de estafas de la PNP puede tomar su caso y dar con el paradero del estafador que continúa haciendo de las suyas con la modalidad de venta de celulares por internet.