Víctor Zamora: “Necesitamos ayuda privada para controlar stocks, reducir pérdidas y robo de vacunas”

Por: Marco Zileri D.

El Congreso aprobará este fin de semana el Presupuesto de la República 2021, corriendo contra el reloj. La prioridad ha girado drásticamente hacia los sectores Salud y Educación. La nueva primera ministra, Violeta Bermúdez, anunció que el presupuesto en Salud ascenderá a S/ 20.940 millones, el más alto de toda su historia. ¿El presupuesto ataca las deficiencias estructurales del sistema? El doctor Víctor Zamora, ministro de Salud al inicio de la pandemia, entre el 20 de marzo y el 15 de julio del presente año, considera que solo parcialmente.

De cara al 2021, ¿lección aprendida?

El presupuesto ofrece varias novedades. Una de ellas, importante, un fondo para crear un operador logístico de medicamentos, que es uno de los más grandes dolores de cabeza. ¿Hay paracetamol en Purús, Ucayali? ¡No, pero sí Coca Cola! La ineficiencia en la distribución produce desabastecimiento crónico y que se pierdan medicamentos por fecha de expiración. EsSalud y Salud son los grandes compradores de medicamentos, cerca del 80% del total, pero la distribución es una lágrima. Por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra descubrió en Arequipa un almacén con 40 toneladas de medicamentos y equipos sin distribuir.

¿Cómo funcionará el operador logístico?

Durante la pandemia se realizó un primer piloto logístico privado. No fue tan exitoso. El sistema de información es débil. ¿Dónde entrego el medicamento? La información no está aún sistematizada entre las diversas unidades médicas. Hay que trabajar en eso.

¿Qué recomienda entonces para distribuir la vacuna anti-COVID-19?

En la campaña para vacunar a 25 millones de peruanos contra la COVID-19, vamos a necesitar una alianza con el sector privado. No solo para que las vacunas lleguen a los lugares más apartados del país, ahí donde el sector privado es capaz de llevar cervezas a tiempo y nosotros no llegamos con nuestros medicamentos, sino también para toda la logística de soporte. Vamos a necesitar su ayuda para el control de stocks, para reducir las pérdidas y los robos. La buena noticia es que el presupuesto 2021 contempla una partida importante para realizar una contrata de este tipo. Habría que empezar con los términos de referencia ahora mismo.

¿Qué otras novedades presenta el presupuesto 2021?

Introduce la historia clínica electrónica. Esto fue siempre un discurso sin plata. Fomentará la telemedicina, aunque hay aún muchas piezas que faltan. Nos hemos endeudado con el BID y el Banco Mundial en US$1,000 millones para construir las redes integradas de salud. Se necesita tecnología.

¿En qué se gasta mayormente el exiguo presupuesto peruano en Salud?

El 80% se va en gasto corriente. No hay equipamiento, infraestructura, ciencia ni investigación. El presupuesto incluye infraestructura, sí, pero no le puedes poner nombre y apellido. El presupuesto no resuelve ese dilema. Hay que fortalecer el nivel primario, de acuerdo. ¿Hay planos para construir una posta médica? ¡No! Hay un problema de gestión. Yo fui el octavo ministro de Salud desde el 2016. En ese mismo periodo hubo 27 viceministros de Salud. No hay plan que aguante. La rotación de los directores de salud en las regiones también es alta.

La pandemia nos cobró la factura. ¿Cuáles son los problemas estructurales?

Ponemos muy poca plata en el sistema. La sanidad está fraccionada en 24 gobiernos regionales, lo que a su vez genera un aparato administrativo enorme. El ministro de Salud tiene autoridad hasta el cruce de Faucett con La Marina. A partir de ahí es la jurisdicción del Gobierno Regional del Callao. El GR puede tener entre sus prioridades construir un hospital de 80 pisos. El Ministerio de Salud no puede hacer nada. Quien aprueba es el Ministerio de Economía. La corrupción es otro problema. Según la contraloría, Salud es el segundo sector más corrupto, después del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El resultado son obras que no se ejecutan, que no se pagan, procesos detenidos. En suma, poca plata, un sistema fragmentado, falta de predictibilidad y corrupción.

¿Qué solución plantea usted?

Durante mi gestión planteé un fondo único de Salud. El que pone la plata, pone la música. Caso contrario, la política de salud se atomiza. La última vez que este tema se mencionó fue en el Mensaje de Vizcarra del 28 de julio pasado. Pedro Cateriano, en su frustrada investidura como primer ministro, declaró que se iba a formar una comisión y mi sucesora, Mazzetti [la actual ministra de Salud], terminó de bajarle la llanta al sugerir un sistema de coordinación, cuando hay una emergencia.

¿Cuál es el riesgo en el 2021?

La crisis financiera de EsSalud es un riesgo que no se ha contemplado en el presupuesto. La gente ha perdido su empleo y ahora todos son potenciales pacientes del Sistema Integrado de Salud (SIS), al que no se está financiando lo suficiente. La lógica del Ministerio de Economía es que mucha gente va a recuperar el empleo, pero muchos no recuperarán el empleo formal y dejarán de aportar a EsSalud.