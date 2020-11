Tacna: adolescente denunció ser víctima de abuso sexual en hostal

Tacna. Una adolescente de 17 años denunció que fue encerrada y abusada sexualmente en el hostal Imperio, ubicado en el centro poblado Augusto B. Leguía. Según relató, fue llevada bajo amenazas desde su vivienda en el distrito fronterizo La Yarada - Los Palos.

En la denuncia se menciona que el presunto violador sería el hombre de iniciales Edu C. C. (20), quien la habría abordado en estado etílico. La menor dijo que después de ser víctima de abuso sexual, el sujeto se retiró y la dejó en la habitación encerrada. Hasta el momento permanece prófugo.

Tras esconderse en el baño, logró comunicarse con sus familiares y fueron ellos quienes pidieron apoyo a la Policía Nacional. Los agentes la encontraron en la habitación n°. 12 y cuando solicitaron el libro de registro de huéspedes, ni la menor ni su supuesto agresor figuraban en sus páginas.

La Municipalidad Provincial de Tacna acudió al hostal tras enterarse de la noticia con la finalidad de realizar un operativo, sin embargo, los funcionarios ediles no pudieron cumplir con su labor porque el encargado, Jean Carlos Paredes Mendoza, se negó a abrir las puertas.

A pesar de que los agentes de la Policía se encontraban allí, el abogado del establecimiento, Aurelio Turpo Castillo, se negó a dar las facilidades al personal municipal.

Local fue multado

Por impedir la fiscalización, la Municipalidad Provincial impuso una multa del 30% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y por alquilar habitaciones sin registrar a sus huéspedes, 25% de una UIT. Es un total de S/ 2.365 lo que deberá pagar el propietario.