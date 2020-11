El texto consensuado de la adenda 13 para reactivar Majes Siguas II contiene incorporaciones y modificaciones al contrato del proyecto denominado Texto Único Ordenado (TUO). Este adicional al TUO, plantea la modernización del sistema de riego del proyecto, cambio de canales a tuberías, incluyendo la presurización y automatización del sistema para conducir el agua en 38 mil 500 hectáreas de las pampas de Siguas. Eso costará US$ 104 millones lo que incrementa la inversión prevista en Majes (US$ 655 millones).

El documento fue consensuado entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la empresa española Cobra, el socio inversor del proyecto.

Son más de 30 modificaciones a cláusulas del contrato, además de 11 incorporaciones. Uno de ellos, el GRA debe emitir certificados sobre los avances de las obras del cambio tecnológico que cumpla Cobra. Debe emitir dichas constancias aún si no han sido concluidos en los plazos previstos. Cuando Cobra acumule el 100% de esos certificados se le abonará los US$ 104 millones, en dos cuotas de US$ 54 496 374 para que recupere su inversión.

¿Cómo se devuelve?

La inversión de los 104 millones se devolverá con la venta de las parcelas (eso significa que estas costarán más). Para esta devolución se prevé aportes del gobierno nacional. Empero si fallan esas dos opciones, el GRA debe comprometer parte de su presupuesto anual.

Cobra echará mano del presupuesto institucional del gobierno regional, 20 días antes de la fecha de vencimiento. Si aún así hay incumplimiento, Cobra tiene potestad para poner término al TUO del contrato.

“El derecho de cobro de la RIA (inversiones adicionales) es irrevocable e incondicional”, señala uno de los puntos. El GRA queda con las manos atadas, porque no tiene derecho a impedir o retrasar los pagos bajo ningún concepto. El pago tendrá como respaldo la garantía soberana. Se podrá ejecutar para que Cobra recupere su inversión. Mientras que si hay retrasos por parte de la concesionaria solo se le cobrará 5 mil dólares por día.

De resolverse el contrato todos los avances del cambio tecnológico serán reconocidos por el GRA a Cobra. Inclusive si se anula el contrato antes del cierre financiero. La Adenda 13 además contempla la terminación del contrato también por oposición de la Supervisora de Majes II a los expedientes que elaborará Cobra. Esto si un laudo arbitral da la razón a la Supervisora de que hay observaciones al expediente.

Sobre el tan mencionado cierre financiero, para acreditar que Cobra tiene los recursos para el cofinanciamiento, lo hará después de 6 meses contados a partir de la entrega de tierras del proyecto. Si la empresa acredita que no cuenta con financiamiento, no se menciona nada de rescindir el contrato, sino que se dará 3 meses más de plazo.

Para Huber Valdivia, exdirector del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) se da muchas facilidades a Cobra en este aspecto.

Para Valdivia y el consejero regional Jose Luis Hancco la Adenda 13 es un documento poco responsable. A ambos les extrañó que no cuente ni con los vistos buenos de las autoridades. Valdivia indicó que debería haberse incorporado y fundamentado las nuevas circunstancias (cambio climático) para justificar las obras adicionales. v

Es un documento que aún debe pasar por otros filtros

Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, indicó el pasado martes que el texto de la adenda 13 puede ser modificado. “No he firmado, solo he dado el visto bueno y puede ser cambiado”, sostuvo. Indicó esto pese a que se anunció el 11 de noviembre que era el texto final del documento. El consejero regional José Luis Hancco sostuvo analizarán técnicamente el documento y en los próximos días darán su opinión sobre el mismo. Este documento no es definitivo, para declararlo como aprobado debe recibir el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión y finalmente el Consejo Regional.