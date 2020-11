Con información de Luis Ángel Villanueva (URPI-GLR)

José Carlos Villa Narva (40) es un paciente con cáncer que lleva tratamientos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), y el pasado 21 de noviembre sufrió el robo de su camión blanco en los exteriores de su vivienda ubicada en la calle Giuseppe Verdi en el distrito de San Borja.

Según declaraciones del hombre a La República, este robo sucedió alrededor de las 8.30 p. m., cuando la familia de Villa Narva estaba en su domicilio y el vehículo se encontraba en la puerta de la vivienda. Cámaras de seguridad del edificio captaron el momento en que el delincuente se asomó a ver el camión y empiezó a forzar la puerta.

“Aparece un sujeto de polo blanco, con short blanco y zapatillas, que se acerca al vehículo, forcejea la puerta, da una vuelta y, en un momento determinado, entra y se lo lleva. Este suceso lo vio mi hijo a través de una ventana y nos avisó”, señaló.

Luego de ello, el agraviado saldría de su vivienda para intentar ver adónde se fue su vehículo. “He bajado máximo en 3 a 4 minutos y el carro ya no estaba. Me encontré con Serenazgo y les pedí que nos ayude a hacer el seguimiento. Me dijo que llamaría a las demás unidades para que apliquen el Plan Cerco, pero no sucedió”, dijo.

El paciente con cáncer también relató que este camión era su única herramienta de trabajo y que vino desde Cajamarca para continuar con sus tratamientos. “Pido ayuda. No tenía cochera cerca y, supuestamente, esta era una zona segura. De verdad, pido que Diprove vea mi caso”, expresó.

Por último, manifestó que los delincuentes lo llamaron un día antes para pedirle dinero. “Fui hasta Independencia, me encontré con una persona y me pidió ir hasta una zona alta de Independencia. No continué por temor a que me agraviaran. Solo pido a la PNP tomen cartas en el asunto con todas las pruebas adjuntadas”, sostuvo.