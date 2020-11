Comas: vecinos capturan a delincuente que robó a una mujer

Cansados de la delincuencia, un grupo de vecinos de la Cooperativa Año Nuevo lograron la captura de un delincuente que minutos antes, había robado las pertenencias a un transeúnte en el distrito de Comas. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el ladrón corrió para subirse a una mototaxi.

Este vehículo -con el cómplice en el interior- habría estado esperando al hombre para que huyan de la zona con el botín; sin embargo, este lo dejó con los ciudadanos que venían detrás del criminal. En las imágenes propaladas en América Noticias se observa que un vecino usó una escoba para detener al sujeto.

El delincuente identificado como Víctor Meza Espinoza corrió por toda la zona, pero otras personas que se habían sumado a la persecución lograron inmovilizarlo. En un primer momento, el criminal negó los hechos cometidos y desconoció tener el celular y cartera de la víctima.

Minutos más tarde, reconoció su delito y devolvió las pertenencias. En el material audiovisual grabado por los ciudadanos se observa que el hombre pide perdón. “Se los prometo, por favor, no me van a volver a ver acá. Una oportunidad, por favor”, señaló.

Ante la llamada de los vecinos, el Serenazgo de Comas se apersonó al lugar para detenerlo en la comisaría del sector. “Si no me hubiera contactado con los serenos, esto tal vez no hubiera tenido ningún sentido”, aseguró la víctima.

El Serenazgo del lugar sostuvo que esto fue un trabajo conjunto entre ambas partes y ahora, el criminal tendrá que responder ante la Policía Nacional del Perú por el delito. Asimismo, corroborarán si presenta antecedentes penales por hurto o robo agravado.