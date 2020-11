Ate: mujer denuncia que dos policías la doparon y ultrajaron

Una mujer de 24 años denunció que dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) la doparon y violaron en el distrito de Ate Vitarte.

Según información de América Noticias, los agentes en actividad fueron identificados como Kenji Guzmán Peceros y Arlin Huancho. Cabe resaltar que, en estos momentos se desconoce el paradero de ambos.

La joven señaló que se encontraba bebiendo licor con dos amigos en la vía pública, cuando fueron intervenidos por los policías. Luego, estos últimos le indicaron que podían llevarla a casa.

“Cuando despierto estaba en un hostal, desnuda, no tenía ropa interior ni pantalón. Ellos no tenían derecho de hacerme eso. Ellos me dijeron que me podían llevar a un paradero cerca a mi casa. Luego, uno de ellos me dijo que me iban a llevar hasta la puerta de mi casa, que su carro estaba afuera de la comisaría”, dijo la víctima al medio de comunicación.

En ese sentido, acotó que mientras iban al destino, Guzmán y Huancho le invitaron una cerveza y luego apareció en un hostal. “Me dijeron: ‘pero acompáñanos pues, tómate una’”, señaló.

Finalmente, la segunda vez que despertó, lo hizo en una unidad de transporte público. Posteriormente, denunció el hecho en la misma comisaría en la que estuvo horas antes.

El jefe de la Oficina de Disciplina de Inspectoría General de la PNP, coronel Carlos Herrera, informó que se abrió un procedimiento disciplinario contra los presuntos responsables.

“La medida preventiva sería suspenderlos del servicio y la más drástica es el pase a retiro”, declaró.