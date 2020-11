Turista pasea por Cusco disfrazada de dinosaurio para protegerse de la COVID-19

Cusco. Una joven turista logró captar la atención de los cusqueños debido a que recorre las calles disfrazada de dinosaurio. La decisión de la visitante obedece a tu medida preventiva para evitar contagiarse de la COVID-19, además de otras razones.

Durante la tarde de este viernes, la joven ataviada con su disfraz de dinosaurio salió a caminar por las céntricas calles de Cusco ante la mirada curiosa de la población. Varios optaron por fotografiarla y grabarla en videos, mientras ella, acompañada de una persona, caminaba por las plazas y cruzaba de manera singular las pistas.

La joven se identifico como Patricia e indicó que luego de mucho tiempo de acatar la cuarentena decidieron viajar y escogieron como su primer destino a Cusco. “Llegamos para reactivar el turismo”, dijo entusiasmada al ser abordada.

Para la turista el disfraz de dinosaurio es perfecto porque la protege de la lluvia, del virus y de aquellos a quienes no quiere ver, razón por la que continuara su periplo por diferentes ciudades del país siempre disfrazada.

Sostuvo que es la primera vez que llega a Cusco, “pero no será la última”, sostuvo luego de recomendar que las personas persistan en mantener la distancia, usar mascarilla, lavarse las manos y no hacer fiestas. “No hay que extinguirse como el dinosaurio”, concluyó.

