SJL: mujer denuncia ser víctima de acoso y amenazas por parte de su expareja

Una mujer denunció ser víctima de acoso y constantes amenazas por parte de su expareja identificada como Abel Estrada Moreno. La fémina indicó que ha recibido muchas agresiones e insultos de este hombre. Pese a las denuncias realizadas en la comisaría, el sujeto continúa en libertad.

La madrugada del último sábado 21 de noviembre, el acusado ingresó de manera ilegal a la vivienda de la víctima. “Este señor ingresó a mi domicilio, donde yo vivo sola. Al parecer, él robo unas llaves de mi casa e ingresó de manera ilegal sin mi consentimiento. Entró a agredirme y con intención de matarme”, indicó en La República.

Asimismo, mencionó que fue víctima de abuso sexual en dicha oportunidad. “Él me amenazó con un objeto punzocortante y me amenazó en reiteradas oportunidades”, aseveró. La fémina señaló que terminó la relación hace unos meses por los constantes maltratos.

“Yo he terminado con él hace muchos meses, pero el señor seguía insistiendo en retomarla. Incluso, me insultaba por llamada y mensajes. Me amenazaba de muerte. Él ya cuenta con antecedentes por agresión. Sin embargo, sigue en libertad”, dijo.

También, la fémina manifestó que desconoce porque este hombre se encuentra en libertad. “La verdad que no sé porque está libre. Incluso, la comisaría tiene pruebas de amenazas de mi parte, pero no han hecho nada. De verdad, pido que el Ministerio de la Mujer y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho me dé garantías para mi vida, él ahora esta desaparecido, pero me ha amenazado con matarme”, acotó.

Por otro lado, mencionó que Estrada Moreno ha sido suspendido de su trabajo y ahora está no habido. La mujer pide que sea detenido de manera urgente y le dicten prisión preventiva por intento de feminicidio.