Rímac: anciana denuncia que inquilino le debe más de S/ 35.000

Una anciana de 87 años denunció que su actual inquilino le debe más de 35.000 soles producto de tres años de renta sin pagar. El hombre vive junto a cinco personas en el segundo piso del inmueble, ubicado en la cuadra 6 del jirón Salinas en el distrito del Rímac.

El sujeto, identificado como Percy Estrada Bravo, no paga el alquiler de 900 soles mensuales, y pese a que la adulta mayor le ha pedido su retiro, el hombre se niega a irse. Esta situación ocasionó que la denunciante ingresará al hospital en reiteradas oportunidades por un cuadro de depresión.

Además, este dinero -que recibía al mes- le servía para seguir sustentándose económicamente. Ahora, ella ha tenido que alquilar su cochera para poder obtener dinero. Según declaraciones de la anciana a Panamericana, el hombre no quiere abandonar el predio. “Le dije que me pague y no lo hizo. Muchas veces, me ha hecho llorar. Quiero que se vaya de esta casa, solo eso pido”, indicó.

Por otro lado, su hija detalló que ambos han llegado a una conciliación el pasado mes de diciembre de 2019, donde acordaron que el hombre iba a abandonar la vivienda y pagarle el dinero de la renta; sin embargo, esto no fue acatado por el sujeto.

Ella también denunció que el Tercer Juzgado de Paz del Rímac ha demorado mucho tiempo en remitir una orden para el retiro. Asimismo, denunció que el inquilino moroso las amenazó verbalmente a ambas.

“‘Demándeme, yo tengo familia y amigos en el Poder Judicial. Yo no me voy de esta casa’, así nos dijo. Yo solo quiero que las personas se retiren porque hacen mucho daño a mi madre, una persona anciana”, indicó. Ambas esperan que los Juzgados o el Ministerio Público pueda ver su caso y el hombre se retire del predio.