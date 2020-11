Falso courier roba tarjeta a mujer en la puerta de su casa y vacía su cuenta

Una mujer de 68 años denunció haber sido víctima de un fraude a manos de falsos trabajadores del BBVA, lo que ha ocasionado que ahora se encuentre endeudada por un dinero que nunca usó.

Teresa Lucía Rosalía Ordóñez de la Piedra contó que una presunta representante del banco se comunicó con ella vía telefónica para ofrecerle una nueva tarjeta de crédito sin cobro de membresía .

La denunciante aceptó la propuesta y al día siguiente llegó un supuesto mensajero, quien no le entregó la nueva tarjeta, sino que le pidió la anterior.

“Me dijo ‘Señora Ordóñez, soy el courier del banco BBVA, estoy esperándola acá abajo’. Le digo si me estaba trayendo mi tarjeta y me dice que no porque va a venir a otro courier a las 4 de la tarde a dejármela”, narró a Latina Noticias.

Debido a que la mujer se negó a entregar su anterior tarjeta, el sujeto aprovechó un descuido de ella para agarrarla y fugar raudamente.

Al poco tiempo Ordóñez de la Piedra recibió una llamada del banco comunicándole que bloquearían su tarjeta de crédito porque detectaron movimientos fraudulentos por S/ 3.000. La mujer dijo que se sorprendió porque dicha tarjeta nunca la había activado.

Agrega que el banco le aseguró que el monto sustraído sería cubierto por el seguro de tarjetas. No obstante, la agraviada señala que no ha sido así y, al contrario, ha sido víctima de un nuevo robo de S/ 3.700 pese a que la tarjeta está bloqueada.

Además de la sustracción de su dinero, la mujer denuncia la filtración de sus datos personales , pues los supuestos trabajadores del banco los sabían por completo.

Por su parte, el BBVA envió un comunicado en el que señala que están investigando el caso y luego se comunicarán con la denunciante.

Recordaron que no realizan ofrecimientos de mejoras de beneficios vía telefónica y tampoco piden información personal o claves de tarjeta. Asimismo, pidieron a los clientes mantener en reserva los datos relacionados a sus cuentas en el banco.