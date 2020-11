Carabayllo: ladrón arrastra a mujer para robarle la cartera

Cámaras de seguridad registraron el violento asalto del que fue víctima una mujer en una calle de Carabayllo. Al igual que en otras partes de la capital, las personas del lugar denuncian que la inseguridad se ha desbordado.

Basilia Arratea, quien labora como estilista, contó que retornaba a su vivienda cuando de pronto vio a un auto de color negro que merodeaba en el lugar de forma sospechosa.

“Yo venía de mi trabajo y el carro pasa, me parece que buscaba víctimas. Ellos retrocedieron y de atrás bajó un hombre alto que me arranchó mi cartera donde tenía 600 soles, celular, lentes, apuntes y llaves. No les ha interesado, me han arrastrado y tuve que soltar porque de repente me iban a matar”, narró a 24 Horas.

Producto de la agresión sufrida, la mujer ha quedado con dolores en las rodillas y otras partes del cuerpo.

El robo ocurrió cerca al parque Los Poetas, donde a pesar de que se han instalado rejas, los malhechores se las ingenian para lograr su cometido.

Precisamente dicha reja es objeto de controversia entre los vecinos, ya que habría disputas entre la administración pasada y la actual, según comentó uno de ellos al citado medio.

“Los exdirigentes no nos dejan trabajar porque nosotros hemos sido elegido por los vecinos y somos de la comisión transitoria. Ellos nos rompen los candados y hacen varias cosas como si fueran matones”, señaló.

Preocupados por esta situación, los vecinos exigen a la Policía y la municipalidad implementar mayores acciones contra la delincuencia.