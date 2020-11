Varias ciudades sin decesos por COVID-19 desde las últimas semanas

Desde inicios de agosto se mantiene el descenso en la curva de muertes por Covid-19, según el Ministerio de Salud y el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Es decir, pese a la baja, el virus aún cobra víctimas en distintas partes del país.

Sin embargo, la situación no es la misma en todo el Perú. Por ejemplo, son semanas en las que no se registra ni una sola muerte en Loreto. El médico Juan Celis, jefe de Infectología del Hospital Regional Covid-19 del lugar, señala que no reportan ni un deceso desde hace un mes y una semana.

Él hace énfasis en que ningún lugar en el mundo ha registrado la tasa de prevalencia de Loreto (70%), lo que hace que la situación varíe mucho de lo que se observa en Europa o Estados Unidos, donde las cifras de casos nuevos y decesos incrementan exponencialmente.

Es por este motivo que tampoco cree que vaya a presentarse un segundo ’'tsunami’' en el Perú. ’'Lo que vamos a tener son pequeñas olas. Puede suceder porque la gente se relaja más, hay una fatiga pandémica, hay más apertura. Y no significa que los casos van a desaparecer, ni en Iquitos, sino que habrá casos, pero serán pequeños picos’', sostuvo el especialista.

Actualmente, el Hospital Regional Covid-19 recibe de 3 a 5 casos nuevos diarios, pero se manejan de forma ambulatoria. Además, en comparación con lo visto en julio, ahora hay muy pocos hospitalizados y son más las camas libres que ocupadas. No obstante, aclara que estas ’'miniolas’' que podrían presentarse dependerán de la liberación de distintas actividades y del comportamiento de la población.

La situación de Ica

En tanto, Marcos Cabrera, jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ica, comenta que la disminución de cifras entre octubre y noviembre (hasta el 24) ha sido grande.

En octubre hubo 897 casos nuevos y 104 muertes, mientras que en noviembre, a la fecha, van 136 positivos y 26 decesos.

Agrega que las provincias en donde no se ha reportado ningún fallecido durante noviembre son Palpa y Nazca.

El experto también asegura que cuentan con 564 camas de hospitalización con su respectivo oxígeno, de las cuales solo 94 están ocupadas. ’'En julio llegamos hasta 600 hospitalizados’'.

Cabrera asegura que la ’'tendencia sigue cayendo’' y que la región tendría una tasa de contagio del 30%, de acuerdo a exámenes que se realiza al personal y la población. ’'En Ica no hay efecto rebaño. Acá es el cuidado de la gente y la implementación del Plan Esperanza’'. Este último consiste en 4 etapas, entre las que se incluyen la prevención y ’'búsqueda del virus’', antes de que el paciente agrave.

Otras regiones

Sobre el tema, el analista de datos Rodrigo Parra señala, según datos del Minsa, que Tumbes y Tacna manejan un promedio de 1 a 0 fallecidos por día desde inicios de noviembre; mientras que Moquegua a partir de la quincena de octubre, y Pasco desde la última semana del mismo mes.

En tanto, Madre de Dios sostiene este promedio desde comienzos de setiembre.

Tendencia a la baja

En Puno, Walter Oporto, jefe de la Diresa, señala que en el último mes son más los días en los que no se registran fallecidos por Covid-19 que en aquellos que sí, y normalmente no suele ser más de un deceso.

’'Eso no parece incrementarse, es sostenido’', precisa. Él considera que el Plan Anticovid que implementaron, además de los cuidados propios de la población, ayudó a lograr esta disminución. En cuanto a hospitalizaciones, el número también es mínimo, manifiesta. No hay pacientes graves y con todo eso ’'podemos asegurar que vamos por buen camino en el control de la pandemia’'.

Descenso en Arequipa

El gerente regional de salud de Arequipa, Felix Nova, también dice que la cifra de fallecidos ha reducido drásticamente, ya que en sus peores momentos la región superó las 110 muertes por día, mientras que ahora en una semana alcanzan las 6. La baja se ha visto en hospitalizados, mas no por otros males desatendidos que han aumentado.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.