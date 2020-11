Inti y Bryan: militantes de Fuerza Popular detrás de mural borrado

Podrán borrar las paredes, los carteles, pero no la memoria.

Diez días después de ser asesinados durante la represión policial en el Centro de Lima, el mural que inmortalizaba a Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22) fue vandalizado y dañado la madrugada de ayer por sujetos que descendieron de un vehículo portando baldes con pintura, rodillos e incluso cascos de protección, lo que significaría que fue un acto planificado.

Los individuos que se desplazaron en el camión comercial Kia, modelo Towner K2500, intentaron ocultar el número de matrícula con una cinta traslúcida, pero esta fue captada por una cámara de vigilancia de la Municipalidad de Lima y permitió identificar esa unidad.

Todos actuaron en pleno toque de queda, sin problemas, en la avenida Grau, donde se encuentra el mural.

Llama la atención que por esa zona no hubo ninguna presencia de policías ni serenos.

Para eso, los sujetos con gorras y mascarillas usaron el vehículo de placa BDV-709, cuya propiedad está a nombre de Lucila del Pilar Olivos Portuguez, quien, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas (ROP), aparece como militante de Fuerza Popular (FP) desde el 30 de setiembre último.

Su padre, Ludwin Olivos Milian, también militante de FP, conducía dicha unidad de transporte, el 28 de agosto pasado, cuando cometió una infracción en Paseo de la República.

Además, en Facebook aparece con los principales miembros del grupo ‘La Resistencia’, conocido por defender a Fuerza Popular y a grupos conservadores.

Todo fue preparado

Las investigaciones son realizadas por agentes de la División Policial Centro 1, a cargo del coronel Róger Pérez Figueroa. Los dueños del vehículo serán los primeros en ser citados para determinar su responsabilidad en estos actos de vandalismo.

Las cámaras de videovigilancia registraron los movimientos de al menos seis o siete vándalos. En cuestión de segundos repintaron y arruinaron la expresión artística.

“La pared se limpia, los muertos no regresan”, fue la inscripción impresa que dejaron, antes de huir, en una de las señales de tránsito, frente al mural. Ahí también se encontró una bandera peruana. Asimismo, abandonaron un rodillo con el que repintaron el mural.

Esto generó la indignación de los ciudadanos y los familiares de los jóvenes fallecidos.

Pacha Sotelo, hermano de Inti, hizo un llamado a las autoridades y particularmente a la Policía Nacional, “porque no se puede permitir que esto pase en vano. Hay imágenes en que se identifica a las personas”, dijo molesto.

Alertó de que si continúan borrando los murales, aparecerán otros en memoria de los dos.

Símbolos de lucha

Inti y Bryan se convirtieron en un símbolo de lucha, dijo Héctor Rivera, conocido como Mono Wild, autor de la obra de arte urbano junto con otros jóvenes que ahora integran el Movimiento Graffiti Peruano.

El artista asegura que nada los hará retroceder. “Nos da mucha pena, mas no lo lamentamos porque podemos volver a pintar otro muro. La pena es de todo el pueblo, y se ve reflejado en todos lados. Estamos organizándonos para hacer otro mural y ver si renovamos este que ha sido destrozado”, dijo Rivera a La República.

Entre tanto, la Municipalidad de Lima condenó este acto que atenta contra la libertad de expresión y las muestras de solidaridad. Aseguró que han iniciado las coordinaciones con los artistas creadores del mural para su reposición inmediata.

Asimismo, hizo un llamado a la tranquilidad y evitar todo acto de violencia.

Finalmente, los amigos y familiares de Inti y de Bryan denunciaron que a través de varios perfiles se han promovido campañas de desprestigio contra los jóvenes, en un intento por justificar su homicidio y la censura contra quienes quieren homenajear su memoria.

Más destrozos

En la misma madrugada, también fue arrancado el altar que, espontáneamente, jóvenes participantes de las marchas ciudadanas habían realizado en memoria de Bryan e Inti, en el frontis de la Corte Superior, en la avenida Abancay, frente al parque Universitario.

En las imágenes se ve a un grupo de personas arrancando los carteles y las flores dejados previamente en el lugar.

Otra vez actuaron sin ningún problema.

Una noche con ellos

“Querrán romperlo y no podrán romperlo”. “Querrán matarlo y no podrán matarlo”. “Querrán borrarla y no podrán borrarla”

Estas fueron las frases que se leyeron en los carteles y las banderolas que volvieron a colocarse en las rejas de la Corte Superior de Justicia.

Hasta ese lugar, anoche, cientos de ciudadanos, estudiantes y colectivos feministas pusieron también flores y prendieron velas en el cruce de las avenidas Colmena y Abancay, donde se reconstruyó el memorial dañado. Esto como símbolo de protesta ante la represión policial registrada el sábado 14 de noviembre.

“Vamos a descentralizar todos los murales y memoriales, no va a haber solo aquí, sino en varios distritos de Lima. Esto no nos va a callar”, dijo una joven.

Al cierre, Fuerza Popular dijo que expulsarían a sus “posibles” militantes.

Claves

Por la mañana y en la tarde de ayer, aparecieron otros murales artísticos en homenaje a Inti y Bryan, en Magdalena y en el Cercado de Lima.

El altar ubicado en el óvalo de Miraflores fue trasladado al Lugar de la Memoria (LUM).

Quien cuidaba ese memorial denunció actos de hostigamiento. Desde el 10 de diciembre estará disponible en el LUM.