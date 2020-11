Los hechos no hacen más que corroborar lo que el juez Luis Madariaga fundamentó en su sentencia para destituir a Elmer Cáceres Llica. Que el gobernador regional de Arequipa incumplió con adecuar los ambientes hospitalarios para proteger al personal de salud y pacientes frente a la pandemia del coronavirus.

El hospital Honorio Delgado, designado para la atención a pacientes COVID-19, sigue con sus ambientes intervenidos y las obras de refacción que se iniciaron el 9 de mayo aún no concluyen.

Todo ello con el riesgo que significa una posible segunda ola de casos. Ayer el director del nosocomio Richard Hernández Mayori ratificó el pronunciamiento del martes pasado. Hay 8 obras inconclusas que perjudican la atención a los pacientes e incomodan al personal médico en su labor. Esa situación no puede continuar.

Al respecto, el jefe del departamento de Medicina del nosocomio, Alexis Urday Huariroclla, detalló que en el primer piso se tenían que implementar salas de Unidades de Cuidados Intensivos, pero hasta la fecha no concluyen los trabajos. En el segundo piso, el área de Medicina Mujeres está en la misma situación. En el tercer piso, el área perjudicada es el centro obstétrico, en el cuarto piso comenzaron las obras en el Centro Quirúrgico donde hay 6 salas, pero actualmente solo funciona una. En esta única sala, se realizan entre 6 a 8 operaciones diarias, prácticamente durante todo el día.

En el quinto piso, el ala de Neumología donde se trata a pacientes con tuberculosis tampoco se ha entregado. Y en el área de Emergencia, cuya intervención inició en agosto, se ha avanzado muy poco.

Por ejemplo, ayer se produjo la rotura de una tubería en el tercer piso, lo que ocasionó que el área de Endoscopía en el segundo nivel se inunde. En parte de esta área, los médicos y enfermeras guardan sus pertenencias. Se tuvieron que cerrar las tuberías para evitar que siga la fuga de agua.

Nueva promesa

El director Hernández Mayori se reunió ayer con un grupo de ingenieros residentes de las obras que se ejecutan en el nosocomio. Prometieron concluirlas en diciembre. Esto teniendo en cuenta, que el compromiso de entrega era el 24 de noviembre. Ese compromiso se formalizará en la sede del gobierno regional.

Hernández manifestó su deseo de renunciar si no cumplen los nuevos plazos. No obstante, dijo que entiende el esfuerzo que están realizando. En su opinión personal, tras el informe de la Contraloría respecto a que las obras se iniciaron sin expediente técnico, ahora los encargados están abocados a subsanar las observaciones y que esto no les genere consecuencias legales.

Respuesta del gerente de salud

El gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, sostuvo que planteará al Gobierno Regional de Arequipa suspender las obras en el tercer piso del hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza. “Lo mejor sería dejarlo en stand by y solo avanzar con la colocación de puertas y arreglos en los sanitarios”, opinó. Hoy se reunirá con los gerentes de Infraestructura y Logística para llegar a un consenso.

Por lo pronto, anunció que el cuarto piso que se usa como Centro Quirúrgico debe culminarse el 30 de noviembre. Detalló que faltan puertas, renovación de lavaderos y la caja de distribución eléctrica. Cuando se entreguen los ambientes ahí pasarán pacientes y personal de Gineco-Obstetricia del tercer piso que laboran en un área no adecuada.

Así la empresa tendría espacio libre para continuar con los trabajos.Sin embargo, Nova sostuvo que hay problemas como falta de presupuesto, por lo que no se está pagando a los trabajadores, existen observaciones y aún no se emiten órdenes de servicios. “Podría tardar 60 días, no lo sabemos”, adujo.

Por ello propuso que no se realice la intervención a la antigua Emergencia y se decida de acuerdo al comportamiento de los próximos meses de la epidemia.❖