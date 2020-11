Balón de gas sube de precio en el sur

La mayoría de regiones del sur sufrió un alza del balón de GLP domésticos de 10 kilogramos en la última semana. El alza oscila entre 1 a 3 soles. En Arequipa el incremento fue de 3 soles.

Distribuidoras como New Gas ofrecen el balón en 34 soles cuando estaba en 31. Reportaron tres alzas en lo que va del mes. Mientras que en el aplicativo Facilito de Osinergmin hace 6 días el precio promedio era de 30.50 soles.

Mientras que en Cusco también fue repentina el alza del precio de balón de GLP doméstico. El más caro se cotizaba en las distribuidoras a S/ 36 el balón de Solgas Premium. De la noche a la mañana, su valor se incrementó en 2 soles. No obstante, en algunos establecimientos aún se mantenía el precio. “Lamentablemente no podemos hacer un control de los precios, ni regularlos, debido a la oferta y la demanda, exhortamos a las distribuidoras no incrementar en exceso”, dijo el subprefecto de Cusco, Nestor Larico.

En cuanto al gas de uso vehicular hubo un ligero incremento. Cada litro cuesta 2.38 soles, lo que significa un alza del 2%.

En Tacna el precio del balón subió hasta en 2 soles. Por ejemplo en Solgas se puede encontrar entre 37 y 38 soles. Marcas como New Gas, Chaski Gas y Zega Gas pueden hallarse en 34 o 35 soles. La semana pasada el valor no superaba los 31 soles.

En el Mercado Mayorista Grau también se ha percibido el alza de algunos productos que provienen de Arequipa. La respuesta que reciben es alta demanda y poca oferta.

Mientras que en Puno es de 4 soles el alza. Hasta el lunes cada botella de 10 kilogramos estuvo 35 soles a domicilio. Ahora bordea los 39 soles. Dependiendo de la ubicación del cliente hay una diferencia entre 0.50 y 1.00 sol. Es decir, en algunos puntos de la ciudad puede llegar a costar 38.00 soles.

Las causas

Para el economista Glen Arce el aumento del precio internacional del barril de petróleo se incrementó a 25 dólares el último viernes. Esto afectó el mercado de otros combustibles.

Sostuvo que el precio seguirán variando ante la reactivación paulatina de la economía en el mundo.

Agregó que cuando llegue a concretarse la aprobación de la vacuna contra la COVID-19, los precios de los productos se estabilizarán.

No llegan balones de Bolivia

El gobernador de Tacna, Juan Tonconi Quispe, ofreció al inicio de su gestión traer balones de gas desde Bolivia al precio de 28 soles. La propuesta no se cumplió, aunque Tonconi sí viajó a Bolivia en septiembre del 2019.

En Puno existió una propuesta similar, empero a la fecha no se concreta.