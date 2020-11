Tadeo permanecía echado en un parque cerca a la estación Colmena del Metropolitano, en Cercado. Desde allí, veía pasar a cientos de personas, como no ocurría desde hace meses. Ruido, humo y ningún alimento cercano, pero Tadeo, que en otro momento habría estado ladrando u olfateando algún resto de comida, no pensaba moverse de ese lugar. No solo era por miedo, sino que su columna fracturada no se lo permitía.

“Ha sido fulminante que Tadeo esté en la marcha, ha tenido que correr y lo más seguro es que haya sido golpeado o pateado. Según el veterinario, los signos de traumatismo eran de pisadas. Tadeo ha hecho un sobreesfuerzo para correr a un lugar seguro”, explica Jhaniré Ijuma, una de las integrantes de Mascotas Rescatadas de las Protestas 2020, un grupo creado para brindar una nueva oportunidad de vida a los animales afectados por la violencia policial durante las marchas contra la vacancia presidencial.

El grupo de jóvenes cargó a Tadeo y lo llevó de inmediato a un veterinario. El especialista confirmó que el perro padece de “una enfermedad degenerativa en las vértebras”, que ya no tiene cura, pero también dio a conocer el tratamiento que le daría una buena calidad de vida ahora que ya no iba a permanecer en las calles. Había esperanza.

Tadeo presentaba traumatismos ocasionados por pisadas. Foto: Mascotas Rescatadas

Sin embargo, Tadeo no fue el único rescatado. Durante la semana de marchas, el grupo logró salvar a 15 perros y seis gatos. En el caso de los primeros, hay tres (entre ellos Tadeo) que aún necesitan ayuda con sus medicinas y una futura adopción. Y los felinos fueron entregados a la Asociación Misicha Perú, que también rescató otros 24 gatos del Parque Universitario para alejarlos de la violencia policial.

El camino es largo

La sangre derramada durante aquellas noches de marchas no solo pertenecía a los manifestantes. Pirata, de pelaje blanco y manchas negras, tenía el hocico lleno de líquido rojo. Sangraba frente al Parque Universitario, pero nadie se daba cuenta. El grupo de jóvenes rescatistas, en cambio, logró sacarlo de entre la multitud y una de las integrantes le brindó un hogar para esa noche.

La mañana siguiente, los voluntarios supieron que Pirata era llamado Bebacho por quienes lo cuidaban. Y es que, antes de ser rescatado, Pirata pasaba sus días en la agencia de fiscalización de la Municipalidad de Lima, ubicada en el Mercado Central de la avenida Abancay. Sin embargo, nunca recibió el tratamiento para el sangrado nasal que lo aquejaba, por lo que su enfermedad iba empeorando. El veterinario confirmó que Pirata padece de un tumor venéreo transmisible (TVT), para lo que son necesarias quimioterapias con un medicamento denominado vincristina.

Pirata junto a una de las voluntarias. Foto: Mascotas Rescatadas

Pirata y Tadeo ahora permanecen en el hogar de una de las voluntarias del grupo, pero solo podrán estar allí mientras se recuperan. “Tadeo necesitaba ser rehabilitado con inyecciones y luego adoptado por una familia que viva en el primer piso, porque él ya no podrá subir escaleras. Y Pirata requiere sus medicinas, es un largo tratamiento”, dice Jhaniré, quien pide que este perrito también sea adoptado, para que no vuelva a la agencia de la Municipalidad porque es prácticamente vivir en las calles.

El tercer caso por el que los rescatistas también solicitan ayuda es el de Luna. La perrita llevaba dos días sin comer cuando fue encontrada. Los gases lacrimógenos habían impactado directamente a su rostro, lo que le impidió respirar bien y, por ende, comer. Todo ello le causó una infección estomacal.

Casquillos de bala en los platos de los gatos

El jueves 12 de noviembre se desarrolló la primera gran marcha nacional contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino. Y a las 6 a. m. del viernes 13, integrantes de la Asociación Misicha Perú, desde hace cinco años encargados del rescate de los gatos abandonados en el Parque Universitario, iniciaron el recorrido por la zona para conocer cuál era la situación de los felinos tras la manifestación.

“Hemos rescatado unos 24 gatos. Si bien no ha habido casos dramáticos, tenemos dos gatitos de alrededor de cuatro meses, un macho y una hembrita, que tienen problemas para caminar. Les hicimos pruebas y confirmaron que fueron golpeados. Asumimos que fueron pateados. Hay otra gatita de tres meses y medio que tiene un problema complicado en sus ojos y mucosa. Se podría tratar de una bacteria, pero lo gases lacrimógenos han complicado su salud“, cuenta Brigitte Diaz, presidenta de la asociación.

La Asociación Misicha dejó cajas en el Parque Universitario como refugio para los gatos abandonados. Foto: Asociación Misicha

Otros seis gatitos fueron rescatados por el grupo Mascotas Rescatadas de las Protestas 2020. Y luego fueron trasladados a la Asociación Misicha. Sin embargo, los jóvenes aseguran haber encontrado varios casquillos de balas dentro de los platos de los animales, así como en los arbustos. “Lo gatitos estaban desorientados. Habían heridos y bebés, a ellos fuimos los que salvamos. Incluso había uno con todos los ojos lagrimosos, y el veterinario aseguró que se le había formado una capa protectora contra el gas expulsado por las bombas lacrimógenas que lanzó la Policía a los manifestantes”, denuncia Jahniré.

Pese al esfuerzo realizado, aún no se ha podido rescatar a todos los gatitos ubicados en el Parque Universitario. Según la Asociación Misicha, actualmente hay una colonia de gatos nuevos y se necesitan personas que deseen dar hogares temporales para rescatarlos.

Asimismo, los felinos recién rescatados de las marchas necesitan ser esterilizados, recibir vacunas, antipulgas, desparasitación y descartes de sida y leucemia. El trabajo recién comienza.

La Asociación Misicha cuida a gatitos rescatados y busca adopciones para los que ya están completamente sanos.Foto: Asociación Misicha

El deseo de ayudar

Mascotas Rescatadas durante las Protestas 2020 se formó hace dos semanas y hoy ya cuentan con 300 integrantes. Son 10 los administradores, quienes han formado dos grupos de WhatsApp para coordinar todo lo necesario en el apoyo a los animales salvados.

“Nos conocimos como voluntarios en la Asociación Misicha, pero también quisimos rescatar perritos y decidimos formar nuestro propia agrupación. Somos estudiantes universitarios, de diversas carreras, algunos están de vacaciones, algunos estudian, pero siempre logramos coordinar por la movilidad. Por ejemplo, decimos quién puede ir a tal lugar para recoger una donación o trasladar a un animalito”, detalla Jahniré.

En pocos días, la página de Facebook logró obtener varios seguidores, por lo que recibieron ayuda, pero también denuncias de maltrato y de abandono hacia otros animales en diversas partes de Lima. Y el grupo no pudo ser indiferente.

Así conocieron a Lucas, un perrito con TVT, como Pirata, pero con un grado más avanzado, por lo que tiene tumores ulcerados por todo el cuerpo. “Para buscar a Lucas, los voluntarios recorrieron la zona de Puente Piedra por tres días, porque nos enviaron un video a través de nuestras redes pero no sabíamos la ubicación exacta”, recuerda Jhaniré.

Es así que el pedido de ayuda también es para Lucas, pues apenas ha recibido su primera quimioterapia con vincristina, pero el tratamiento es cada siete días y por lo menores durante cinco semanas más. También se necesitan protectores hepáticos porque esa medicina pueda ser contraproducente a otros órganos. Sobre todo, los voluntarios buscan un hogar temporal o definitivo para el perrito.

“Hay gente de provincia, que no puede ser voluntaria por la lejanía, pero nos apoyan con donaciones. Otros preguntan entre sus amigos si alguien puede dar temporal. Siempre hay maneras de ayudar”, afirma Jhaniré, quien deja en claro que todos los recibos de pagos son publicados en la página para generar transparencia.

Lucas padece de un tumor avanzado. Necesita urgente un temporal y su medicación. Foto: Mascotas Rescatadas

¿Cómo colaborar?

Mascotas Rescatadas de las Protestas 2020 necesita el apoyo con las medicinas para los perritos con tumores (Lucas y Pirata), la cual se llama vincristina. Para Tadeo y Luna, se busca un hogar temporal durante sus recuperaciones o, en el mejor de los casos, quien los pueda adoptar para siempre. El grupo también requiere apoyo con ropa, camas, alimento y, por supuesto, voluntarios.

Los interesados pueden comunicarse con Jhaniré Ijuma (917 408 440) o depositar directamente a BCP: 191-98129730-0-37 / Scotiabank: 820-4330461.

En el caso de la Asociación Misicha Perú, que tiene a su cargo 120 gatos, de los cuales 62 ya están listos para adopción, se necesitan familias que les brinden un hogar. Además de donación de comida , apadrinamiento de esterilizaciones o de gastos médicos. También se puede colaborar con las rifas que vienen organizando. Para ayudarlos, comunicarse al número 954 778 917.

Desde La República también queremos mencionar a otros grupos que ayudan a los animales, sobre todo durante las marchas. Por ejemplo, la página “Al rescate de los gatos de la plaza Bolognesi” (987 610 144) que solicita ayuda para rescatar a los gatitos abandonados en la referida plaza.

Así como GATOS Kennedy Oficial (997 113 037) y Brigada Animalista (936 627 354). Este último grupo tienen a su cargo varios perritos afectados por las bombas lacrimógenas.