PJ dicta prisión suspendida contra alcalde de El Agustino, Víctor Salcedo Ríos

El alcalde de El Agustino, Víctor Modesto Salcedo Ríos, fue condenado a tres años de prisión suspendida por los delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento indebido .

La investigación corresponde a la sobrevaloración y direccionamiento en la construcción de tres módulos de vigilancia del distrito, valorizados en S/ 304.353.

La sanción fue dispuesta por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, a cargo del juez Michael Jaime García Coronel.

Las reglas de conducta que deberá seguir Salcedo Ríos serán: no cometer nuevamente delitos dolosos, no variar de domicilio sin autorización del juez, no concurrir a lugares de dudosa reputación y cumplir con el pago de S/ 20.000 soles de reparación civil a favor del Estado, en el periodo máximo de un año, comunicó la sala penal.

Además, el burgomaestre fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el periodo de tres años, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal.

Según la sentencia, el caso de corrupción corresponde a un desprendimiento patrimonial temporal de un bien público a favor de un particular, con la finalidad de favorecerlo económicamente.

Salcedo cedió en uso áreas públicas a un tercero para la construcción de tres baños públicos. Dichos espacios se ubican en la Av. Malecón de la Amistad y prolongación Av. José Carlos Mariátegui (Ribera del Río Rímac); en la Av. José Carlos Mariátegui y Av. Ancash (Alerta Agustino); y Av. José Carlos Mariátegui con la Av. Primero de Mayo (paradero).