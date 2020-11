Mujer denunció que policías le arrojaron lacrimógenas cuando pedía paz

Karina Castello García denunció un nuevo abuso policial cometido en las marchas del pasado 14 de noviembre. La mujer compartió un video con el canal América, donde se observa que ella se encontraba con un polo de color blanco en la mano como señal de paz hacia la Policía Nacional del Perú.

La fémina pidió a los agentes policiales que no disparen contra ella y otras dos personas que estaban en esa esquina. Sin embargo, los efectivos lanzaron un cartucho de gas lacrimógeno que impactó contra ella. Dicho material audiovisual fue registrado en la avenida Nicolás de Piérola con Tacna

“Lo que hice fue pedir que dejen de dispararnos porque nos estaban lastimando. No representábamos ningún tipo de peligro. No estábamos haciendo nada”, manifestó la mujer. Asimismo, pidió que no dispare porque sabía que la estaban apuntando.

La fémina también señaló que se encontraba junto con otras personas, ya que intentaban ayudar a un joven que resultó herido por la represión policial. El 14 de noviembre, ella llamó a la Defensoría del Pueblo, pero nadie respondió. Castello García tuvo miedo de acercarse a la comisaría al ser una denuncia a un policía.

“¿Cómo yo denuncio en la comisaría a un policía? Si ellos, los de la comisaría son policías también”, precisó. Por otro lado, ella contó que este hecho ocasionó heridas en su cuerpo.

“Psicológicamente, me han roto completamente en toda la fe que pueda tener en las leyes. Mi hijo quería ser policía; ahora tiene rencor de ver cómo un agente, que supuestamente nos va a proteger, dispare a su madre”, mencionó. La fémina espera justicia y que todos los implicados asuman su responsabilidad.

El pasado 14 de noviembre, dos jóvenes fueron asesinados durante la represión policial. Inti Sotelo Camargo (24) murió tras recibir cuatro impactos de perdigones, mientras que Jack Bryan Pintado Sánchez (22) sufrió diez impactos de proyectiles de plomo.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 25 de noviembre del 2020