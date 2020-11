MIMP: 20 millones de peruanos están relacionados con la violencia hacia la mujer

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, advirtió en una entrevista en RPP que alrededor de 20 millones de peruanos están relacionados directa e indirectamente con la violencia hacia la mujer en el país.

“Hoy es el día para eliminar la violencia contra las mujeres y el problema es enorme. Estamos hablando de que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia y los agresores son usualmente varones en relación de pareja. A ellos se suman los hijos e hijas y la familia cercana. Estamos hablando de alrededor de 20 millones de personas que están involucradas de manera cercana en el problema”, mencionó.

La titular del sector manifestó que un total de 60% de féminas sufrió alguna vez un acto que atenta contra su vida o dignidad; sin embargo, solo un 28% lo denunció, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Loli expresó que una de las razones para no realizar su denuncia es creer que no lograrán nada o que podría pasarles algo. Asimismo, detalló que no todos los servicios son accesibles.

“Otras mujeres no denuncian porque dependen económicamente de su agresor; por esta razón, necesitamos promover una igualdad de oportunidades y su autonomía económica. Sabemos que las mujeres peruanas son luchadoras, hacen de todo para obtener los recursos, pero aún es un problema que solo ganen el 70% de lo que cualquier varón ganaría por la misma tarea”, señaló.

También, indicó que las agresiones no solo ocurren en relaciones en pareja. “La violencia contra las mujeres puede ocurrir en cualquier momento de su vida y desarrollo de sus labores. Es así como hay acoso político, acoso sexual callejero, hostigamiento laboral, trata de personas, prostitución forzada, es decir, un conjunto de expresiones de la violencia”, acotó.

La ministra también manifestó que no se ha dado mucha prioridad a la prevención de estos hechos. Por ello, se comprometió a fortalecer la oferta de servicios de atención y prevención de la violencia. “Creo que donde menos peso se ha dado es en la prevención y es una tarea de transformación muy importante que no va a tomar siete meses, tomará muchos años, pero lo que debemos tener son rutas trazadas, inversión pública orientada”, dijo.

Por último, mencionó que existen Centros de Emergencia Mujer (CEM) en todas las provincias del país, las cuales seguirán incrementando dentro de las comisarías. “Quiero agregar que para dar soporte a las mujeres están, además, los Centros de Salud Mental Comunitarios, que son cerca de 200 en el país, porque lo que se requiere no es solo dar una respuesta de acceso a la justicia; se requiere reconstruir la vida de las personas, de las víctimas y de los agresores y eso es parte de la agenda de estos centros”, concluyó.