Luis Araujo: abogado denunció que informe policial busca desacreditar a joven

El abogado de Luis Fernando Araujo denunció que el reciente informe policial —emitido sobre la desaparición del joven— busca desacreditar a su patrocinado y la información sería parcialmente falsa. Según el legista, el manifestante sí acudió a las marchas con su amigo Jhon Díaz Carrillo.

“Si bien han aparecido estas imágenes en el informe policial, esta información es parcial. Los hechos donde fue secuestrado Luis Araujo son alrededor de las 7 p. m. Estas imágenes son horas antes de ello. Él acudió junto a su amigo a la protesta”, dijo Sigfredo Florián en América.

“Lo que busca este informe es desacreditar a Luis Fernando, quien fue secuestrado y torturado durante estos días, desde el martes 17 de noviembre”, agregó. En tanto, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, aseguró que policías infiltrados están cerca a la vivienda del joven.

“Es el caso del joven Araujo, que ha sido secuestrado y torturado durante tres días, y que ahora regresa a su casa y encuentra un despliegue de policías infiltrados alrededor de su domicilio”, sostuvo.

Por otro lado, en América, también mostraron imágenes donde se capta a dos policías cerca del inmueble de la vivienda del amigo de Luis Fernando. La madre del otro joven manifestó que su hijo le mencionó que sí estuvo con el joven que desapareció durante tres días, pero no dio más detalles.

En una entrevista pasada a La República, Luis Araujo manifestó que agentes Terna de la PNP lo detuvieron en Plaza San Martín y lo mantuvieron cautivo en una casa. “La memoria no cicatriza jamás. Estuve tres días en una casa donde había otra persona, sin alimentos, sin agua. Tenía los ojos vendados. En un momento me pareció escuchar por la radio a mi mamá pidiendo apoyo para buscarme, pero me humillaron y me encañonaron”, expresó.

Días más tarde, lo dejarían abandonado por toda la avenida Aviación hasta que una persona le ayudó cerca al Hospital Dos de Mayo. El caso continúa en investigación.