Hermano de Inti Sotelo: “Si nos destruyen un mural, haremos diez más”

Pacha Sotelo, hermano mayor de Inti Sotelo —joven asesinado debido a la represión policial durante las marchas del 14 de noviembre—, señaló que su familia se sintió incómoda por la vandalización del mural que realizaron veinte personas dedicadas al grafiti en honor a su pariente.

“A la familia le ha generado incomodidad. No solo por nosotros, sino por esas personas que contribuyeron con su tiempo para los detalles hacia mi hermano. Lo lamentamos mucho, pero no nos van a distraer que es buscar justicia para mi hermano Inti”, indicó en La República.

Además, lamentó que las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, donde pudieron apoyar con las investigaciones para determinar los responsables, se encuentren inhabilitadas. “La predisposición de brindar las cámaras estuvo desde el primer día, lo que no se sabía es que no iba a aportar, debido a que estaban inoperativas. Pero eso no va a detener las investigaciones”, agregó.

Por otro lado, agradeció todas las muestras de afecto que recibe a diario la familia Sotelo. “Nosotros tenemos de verdad mucho orgullo. Son ellos que desde la madrugada han estado apoyándonos. No hay palabras para agradecer por esa ayuda voluntaria. Seguramente lo hacen porque se sabe que hubo un acto de injusticia”, manifestó.

“La familia siente su respaldo y eso es lo que nos mantiene. Mi gratitud para todas las personas que nos brindan ayuda y que no se distraigan del tema principal que es la búsqueda de justicia para Inti y Bryan. Como lo leí en las redes sociales, si nos destruyen un mural, haremos diez más”, expresó.

En la madrugada del 25 de noviembre, un grupo de personas despintaron el mural en la avenida Miguel Grau en memoria de los dos jóvenes fallecidos. Esta misma situación se repitió en la reja de la Corte Superior de Lima, donde destrozaron los carteles, cartas y adornos hechos por los ciudadanos. La Municipalidad de Lima señaló que están investigando a los autores del crimen.

Inti Sotelo Camargo (24) murió tras recibir cuatro impactos de perdigones, mientras que Jack Bryan Pintado Sánchez (22) recibió diez disparos de proyectiles de plomo. Ambos jóvenes son considerados ‘Héroes de la Democracia’ tras defender al Perú por la asunción de un Gobierno ilegítimo.