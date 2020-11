Piden ayuda para joven que sufrió accidente por evitar atropellar a mujer

Kevin Pulgarin está internado de gravedad en el Hospital Casimiro Ulloa del Minsa y a la espera de que algún centro de salud del estado, lo pueda operar de emergencia tras resultar con traumatismo abdominal y renal por evitar atropellar a una mujer que no respetó las señales de tránsito en el cruce de la avenida Petit Thouars con Aramburú, en Miraflores.

“Él trabaja haciendo delivery, de manera particular; estaba entregando un paquete entre la avenida Petit Thouars y Aramaburú. Él sufre un accidente con la moto, una señora se cruzó el semáforo y él por esquivar a la señora salió volando de la moto y cae sobre una de las barandas que ponen para colocar las bicicletas”, dijo su angustiada enamorada.

Asimismo, la joven comentó que inmediatamente se le trasladó a la Clínica Limatambo, pero como el costo de atención en dicho nosocomio era muy alto y Pulgarin cuenta con el SIS, lo trasladaron al Casimiro Ulloa, donde los médicos le brindaron atención oportuna; sin embargo, su estado de salud se agravó luego de que en una tomografía se diagnosticara que tiene la aorta dañada.

“Luego de la operación donde le extrajeron el bazo, él estaba estable. Le hicieron una nueva tomografía y salió que la aorta que es la que lleva la sangre a su riñón izquierdo estaba dañada. Entonces a él lo tienen que operar del riñón, pero en el Casimiro no lo pueden operar porque no hay urólogo”, manifestó.

En esa línea, la novia de Kevin ha intentado que otros hospitales, como el Dos de Mayo y el Arzobispo Loayza, lo reciban; pero sus solicitudes han sido rechazadas, debido a que le indican que no hay camas disponibles.

“Desde la semana pasada me he estado comunicando con todos los hospitales para que lo puedan ayudar a él y ninguno me responde, me dicen que no tienen camas. Incluso, había conversado con un amigo que es urólogo que lo iba a ver, en el Loayza, pero por el tema de la camas no lo pueden atender. Estoy preocupada, él tiene en esa zona un hematoma y si se le revienta le puede dar una infección general”, recalcó la joven.

Finalmente, pidió a las autoridades y a la ciudadanía ayuda para salvarle la vida a su novio, quien desde hace 8 años llegó al Perú con la finalidad de poder ayudar a su familia en Colombia. El número de contacto para comunicarse con ellos es: 931593974.