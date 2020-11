María Martínez denunció que el último 17 de noviembre le sustrajeron más de 1.000 soles desde su cuenta bancaria. La mujer señaló que realizaron una transferencia a dos números celulares desconocidos para ella mediante la app Bim (billetera digital).

“El día del partido de Perú, martes 17 de noviembre, me llega un mensaje spam. Yo obviamente no lo abrí; sin embargo, a los pocos minutos, me llega una notificación de ‘Transferencia exitosa’. Entro a mi app y me doy con la sorpresa que se había sustraído 1.200 soles a dos teléfonos celulares. En ese momento, llamé al banco para suspender esta acción; sin embargo, nadie me contestaba y eso que supuestamente atienden las 24 horas del día”, aseguró en ATV.

La fémina indicó que tuvo que acercarse al día siguiente al banco BBVA más cercano a su vivienda. “He tenido que ir al banco; no obstante, la persona que me atendió me dijo que ‘no se podía hacer nada y que era mi culpa’. Me mencionó que ponga mi reclamo, no le importó lo que yo decía en ese momento. Prácticamente, me sindicó que yo había dado mi clave y mi DNI a otra persona”, precisó.

La mujer realizó la denuncia ante la dependencia policial más cercana e hizo su reclamo. “Hice todos los movimientos para que siga mi reclamo. Me brindaron una tarjeta para que pueda yo seguir haciendo mis compras, pero días después, cuando utilizo, no pasaba. Tuve que llamar al banco para que recién me indiquen que hubo movimientos fraudulentos”, mencionó.

Martínez afirmó que ella no puede acercarse al banco seguido porque se encuentra en estado de gestación. Por ello, ha pedido que solucionen y devuelvan el dinero extraído de sus cuentas. Asimismo, pidió el pronunciamiento del banco por este caso que ya lleva una semana.