Científicos peruanos y franceses se unieron para estudiar el volcán Ubinas

Científicos vulcanólogos peruanos y franceses realizaron una investigación sobre el volcán Ubinas para revelar información sobre el macizo ubicado en Moquegua. El estudio fue publicado en la reconocida revista Journal of Volcanology and Geothermal Research.

Los investigadores lograron inferir, a partir de datos petrológicos, geoquímicos y sísmicos, la profundidad a la que se encontraría la cámara magmática del Ubinas.

El artículo científico titulado “Linking magmatic processes and magma chemistry during the post-glacial to recent explosive eruptions of Ubinas volcano (southern Peru)”, en el que uno de sus autores es el investigador científico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Marco Rivera, precisa que la zona de almacenamiento del magma en el volcán estaría localizada entre los 8 y 15 kilómetros de profundidad.

Esta cámara de lava se localizaría en la corteza superior y tendría una forma vertical alargada, la misma que albergaría algunos restos de erupciones pasadas.

La investigación también determinó que, durante los últimos 1000 años hasta la actualidad, los productos volcánicos expulsados por el macizo han mostrado una disminución general en el contenido de sílice, aspecto que está relacionado a que las recientes erupciones explosivas del volcán Ubinas hayan sido de magnitud leve a moderada.

“En los últimos 500 años, desde 1532 al presente, el Ubinas ha generado al menos 27 procesos eruptivos de bajo a moderado Índice de Explosividad Volcánica (1-3), en una escala que va del 0 al 8”, señaló Marco Rivera, en un comunicado oficial del IGP.