Los Olivos: asesinan a hombre en plena vía pública

Un hombre fue acribillado por trece disparos en la avenida Alfredo Mendiola del distrito de Los Olivos. Según testigos de la zona, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas asesinaron al hombre identificado como Alejandro Magno Montes Arévalo (28). Este crimen sucedió alrededor de las 9.00 a 10.00 a. m.

Su hermano, Juvenal Francisco Montes, había ido a visitarlo cuando se enteró de su muerte. Él desconoce si se trata de un ajuste de cuentas, ya que su pariente no solía difundir sus actividades. “Según yo tenía conocimiento, él no tenía enemigos y temas personales no sabría decirle, ya que era reservado. No coincidamos en los horarios porque tenías turnos de mañana y noche. Hoy venía de visita y justo me han dado la sorpresa que identifique el cadáver”, indicó en La República.

El hombre fallecido era jalador de combis y colectivos desde hace tres meses. Asimismo, Alejandro Magno vivía a unas cuadras de la escena del crimen. Deja en la orfandad a una menor de dos años de edad.

Por otro lado, el pariente indicó que desconoce la causa de la muerte, pero pide que esclarezcan los hechos. “Hallen a los culpables. Hay tantos asaltos por un celular que puede haber sido por eso. Han sido motocicletas de color azul y rojo. Esperemos que paguen cárcel los que hicieron esto”, manifestó.

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú se encuentran en la zona para recabar información de los casquillos de bala e indagar a los testigos. El fiscal de turno aún no se acerca a este lugar, al cierre de la nota.

