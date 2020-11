Tras las renuncias de autoridades y militantes de Alianza para el Progreso (APP) por haber apoyado la vacancia de Martín Vizcarra, el gobernador regional Manuel Llempén Coronel aseguró que no piensa apartarse de las filas apepistas.

“Nací políticamente en APP y voy a permanecer siempre en Alianza para el Progreso. Es el espacio que me ha permitido desarrollar mi pasión, que es servir a los demás. Estoy contento y espero que los militantes sepan entender. Nuestra democracia tiene que ser fuerte y fortalecida con nuestras decisiones”, añadió.

En declaraciones en RPP, Llempén consideró que no hay democracia sin partidos políticos fuertes, unidos, que tengan un pensamiento de respeto y que sepan leer lo que el pueblo piensa.

Respecto a las disculpas públicas del líder de APP, César Acuña Peralta, señaló que lo ha felicitado, porque cree que eso es lo que merece el país. Indicó que Acuña exigió un mea culpa de los congresistas que votaron a favor de la vacancia de Vizcarra, que pidieran perdón al pueblo peruano.

En cuanto al vicegobernador regional Ever Cadenillas, precisó que éste sigue gozando de su absoluta confianza. “He conversado con él hace algunos días y esa intención de renuncia, que lo expresaron en un comunicado grupal, él todavía no la ha plasmado. Sé que no presentado ninguna renuncia personal al partido”, puntualizó.