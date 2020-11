Familia de adolescente fallecido en persecución se pronuncia tras su muerte

El pasado domingo 22 de noviembre, la Policía inició una persecución a un vehículo particular en el distrito de San Miguel. Horas más tarde, la intervención acabó con la muerte de un menor de 13 años. Familiares del adolescente fallecido se pronunciaron para desmentir algunos puntos que ha mencionado la Policía.

Mayker Castillo, padrino del menor, indicó en una conferencia de prensa que los agentes no se efectuaron una correcta detención del vehículo y que incurrieron en faltas graves. “La Policía ha hecho una mala intervención; en consecuencia, nos han quitado a nuestro hijo, un menor de 13 años. Han cometido homicidio calificado, porque eso es lo que han cometido. Queremos salir a manifestarnos, porque han salido un montón de versiones -y muchas son falsas- que son para cubrir a los agentes y responsables”, aseveró.

Además, el pariente detalló cómo sucedieron los hechos en San Miguel. “En ningún momento, según yo tengo conocimiento, la Policía ha hecho el alto. Lo que sabemos es que hay un tramo donde ellos estaban a una velocidad alta; allí comenzó la persecución”, señaló.

“La Policía se acercó en Tomás Valle, no los ha detenido, solo estaban haciendo seguimiento. En un momento, ellos aceleran y la Policía aceleró. Ahí comenzó la persecución. No se le indicó que era una intervención. Esto ocurrió a las 10 de la noche, no en toque de queda, como dicen algunos”, agregó. Asimismo, manifestó que se dispararon de 10 a 13 balas en el auto.

Por otro lado, mencionó que los exámenes de toxicología y otros salieron negativo. “Yo he escuchado que hubo balacera y que hubo un intercambio, esto es falso. Eso está en los exámenes de los peritos. También está en los resultados y en los testimonios de la comisaría, donde indican que en ‘el auto no se ha encontrado ningún arma y tampoco bebidas alcohólicas’, todo sale negativo. Aún así, ellos han intervenido a disparar”, precisó.

La madre del menor y otros parientes pidieron justicia para que sancionen penalmente a los policías de la intervención. Por último, acotaron que los agentes que realizaron estas acciones son de la comisaría playa Rímac, donde falleció un civil a mano armada.

