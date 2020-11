Congreso aún no debate la moratoria, pero sí recibe a universidades denegadas

Mientras que el pleno del Congreso lleva 5 meses sin agendar el debate de la Ley de Moratoria, que evitaría crear más universidades públicas y privadas, un grupo de trabajo de la Comisión de Educación concretó lo que buscaba desde julio pasado: recibir a los rectores o representantes de universidades particulares que no lograron el licenciamiento por no cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas por la Sunedu.

Durante una sesión informativa, que no fue transmitida en vivo, las autoridades de las universidades denegadas José Carlos Mariátegui (Moquegua), la de Chiclayo, la Científica del Perú (Loreto), Peruana del Centro (Junín) y Andina Cáceres Velásquez (Puno) fueron recibidos por el grupo encargado de tratar la problemática de educación universitaria, encabezado por el legislador Rubén Ramos, de Unión por el Perú, quien además ha sido docente de la última institución mencionada.

Pese a que el proceso de licenciamiento prácticamente ha concluido, dichas autoridades, quienes admiten que no cumplieron con las exigencias y aseguran que no están en contra de la reforma, acusan a la Sunedu de no evaluar con objetividad, no respetar el debido proceso y cometer irregularidades. Ahora, lo que demandan es que el plan de emergencia habilitado por el Estado para que las universidades públicas vuelvan a pasar por un proceso de licenciamiento, también se aplique en las privadas, las cuales costearían los gastos. Algunas pidieron recibir un licenciamiento “con observaciones” o que las altas autoridades de Sunedu vayan a sus sedes para que verifiquen las condiciones.

Tadeo Marcial, de la Universidad de Chiclayo, planteó a los legisladores que se “vea constitucionalmente el tema de la equidad con todas las universidades”. “No queremos pelearnos con Sunedu, pero también queremos justicia”, señaló.

Esto se da cuando, hace solo una semana, la Comisión de Educación, a través de un comunicado, decía que no estaba de acuerdo con una segunda oportunidad a las universidades denegadas. Al respecto, el congresista Rubén Ramos dijo que no solo hay que apoyar la reforma, sino “fortalecerla”.

Agregó que para este tema -el cual ya está cerrado para la Sunedu- se dará cabida a todos los interesados, incluido al Ejecutivo, y producto del consenso “se darán propuestas viables”.

Y mientras esto pasa, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, y la Defensoría del Pueblo insisten en que el Pleno agende la Ley de Moratoria por dos años más hasta que se ordene el sistema universitario. En el Congreso hay 12 proyectos de ley para crear universidades públicas. Según el despacho de Reymundo Dioses, aún están a la espera de que la mesa directiva y el Pleno prioricen su debate.

Claves

Según fuentes de la Sunedu, el ministro Cuenca ratificó en su cargo al superintendente Oswaldo Zegarra. El principal encargo sería preservar la reforma universitaria.

Hoy marchan trabajadores de la educación.